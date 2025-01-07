朱立倫：國民黨堅持中道理性 不當麻煩製造者
國民黨主席朱立倫今天接見美國「雷根總統基金會暨紀念中心」訪團。朱立倫表示，國民黨會持續堅持「親美、友日、和陸」中道理性路線，不當麻煩製造者危害區域穩定。期待美國候任總統川普就任後，台美關係能持續深化，共創雙贏。
國民黨今天發布新聞稿指出，朱立倫今天於中央黨部接見美國「雷根總統基金會暨紀念中心（RRPFI）」訪團，雙方針對川普（Donald Trump）二度當選後的台美關係、兩岸關係及國際現勢深度交換意見，會談氣氛熱絡融洽。
朱立倫表示，很高興繼2023年接見RRPFI訪團後，如今再度和許多老朋友見面，暢談世界局勢的變革與台灣面對的挑戰。美國前總統雷根（Ronald Reagan）與前總統蔣經國關係良好，共和黨與國民黨也一直保持著緊密關係，也期待在川普就任後，台美關係能持續深化，共創雙贏。
朱立倫指出，國民黨會持續堅持「親美、友日、和陸」的中道理性路線，與世界交朋友，不當麻煩製造者危害區域穩定。國民黨主張的2D戰略，一方面支持國防自主，一方面也認為兩岸應該以「對話」取代「對抗」，穩定區域緊張情勢。
朱立倫表示，民進黨政府錯誤的能源政策不僅導致民生用電出現不穩定，更將危害國防安全，呼籲民進黨政府應即懸崖勒馬。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言