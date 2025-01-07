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卓榮泰：導入AI人工智慧 提升廉政治理效率

中央社／ 台北7日電

行政院長卓榮泰今天主持「中央廉政委員會第29次會議」時表示，政府團隊必須將「貪瀆零容忍」視為唯一標準，新科技是持續提升廉政治理效率的方法之一，請法務部持續導入AI人工智慧，提升對高風險業務的掌握，同時嚴防綠能犯罪。

行政院晚間透過新聞稿表示，卓榮泰主持中央廉政委員會致詞時表示，總統賴清德自上任後，一直以「清廉勤政，落實民主治理，建立開放政府」為重要目標。而他也要求公務員必須秉持「貪瀆零容忍」為執行公務的核心價值，營造廉能透明的公務環境。

卓榮泰說明，台灣與民主國家夥伴在國際反貪腐的路上持續合作前進，除在2023年與美國簽訂台美21世紀貿易倡議首批協定，首次將「反貪腐」列入談判議題，更於在聯合國國際反貪日，自主實踐聯合國反貪腐公約，正式簽署聯合國反貪腐公約審查透明承諾，依據國際規範落實公約審查的透明原則，展現政府反貪腐的施政決心。

卓榮泰提到，行政團隊積極打造廉能政府、建立透明文化，台灣去年底也採行國際體例，對外公布第3次國家報告期中進度，讓世界看見台灣在推動反貪腐工作的努力，期許各部會團結一致，以開放政府「清廉勤政」為宗旨，維護廉能透明的公務環境，透過公私協力及沉穩、自信的態度，讓世界看見「自由、民主、法治、開放、廉能」的台灣。

卓榮泰強調，期許「貪瀆零容忍」這項要求，能做為全體公務人員改變公務文化開始的重要指標。

卓榮泰指出，新科技是持續提升廉政治理效率的方法之一，請法務部持續導入AI人工智慧，提升高風險業務的掌握，同時嚴防綠能犯罪，透過跨部會、跨單位、跨國界通力合作，深化台灣與國際夥伴的廉能交流，汲取更多知識與方式。

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