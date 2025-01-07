警察年改衝擊退撫基金 內政部：現職警察恐提早退離

藍白今挾人數優勢三讀修正「警察人員人事條例」，將退休警消所得替代率提高至80%，8成退休基層警察月退休金可領7萬4544元。內政部指出，修法未經社會充分討論與共識，除了衝擊退撫基金財務，月退俸與現職薪資差距過小，恐造成現職警察提早退離，衝擊警力影響治安。

此外，內政部表示，三讀條文適用對象擴及移民及空中勤務總隊人員，恐有法律適用的疑義，違反相關退撫規定。

內政部強調，政府近年積極推動18項警察福利照護措施，廳舍整建、車輛汰換、個裝提升等，歷年也以各項中程計畫加以支持，讓現職同仁有更好的備勤環境與執勤裝備。

根據內政部資料顯示，2016年迄今，內政部陸續協調中華民國警察之友總會成立「公益信託警察醫療及照護基金」，增訂警察機關執行大型活動或重要勤務獎勵金，並修正「警察人員俸表」，將警正三階以下基層佐警及幹部俸額上限均調高1個俸級。

此外，2019年增訂國道公路警察局各公路警察大隊警勤加給加成，疫情期間開辦公工作公費保險，2013年調高警察人員超勤加班費，修正「警察人員警勤加給表」，將支給數額全面調高15%，也提高傷亡員警未成年子女每月生活費用補助

去年內政部則提升因執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能、死亡或殉職者慰問金發給額度，修正警察人員人事條例施行細則第17條，放寬警察人員「殉職」規定，以保障員警遺族撫卹權益。 內政部長劉世芳。記者陳正興／攝影

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