蕭副總統接見美台商會訪團 促避免雙重課稅
副總統蕭美琴今天接見美台商業協會訪問團，她提到，延續「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」以及強力推動避免雙重課稅，期盼相關法案盡速在美國國會通過，讓雙方企業在兩國市場經濟中都有公平競爭的機會。
總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午接見「美台商業協會（USTBC）訪問團」。
副總統致詞時首先歡迎美台商業協會訪問團來台，並預祝大家新年快樂。蕭副總統提到，回顧過去1年，台美關係取得顯著進展，包括台灣對美投資也有明顯成長。期盼未來繼續努力，深化在經濟、商業、安全等領域的合作，奠定印太地區的和平與穩定，並促進經濟繁榮發展。
蕭副總統說明，感謝大家對相關政策的支持，這對彼此在華府的夥伴關係十分重要。像是延續「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」以及強力推動避免雙重課稅，也期盼相關法案盡速在美國國會通過，讓雙方企業在兩國市場經濟中都有公平競爭的機會。
副總統指出，總統賴清德上任後提出「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，台灣也在這些產業的全球供應鏈中扮演重要角色。此外，賴總統親自率領成立3項重要倡議的委員會，包括「全社會防衛韌性委員會」確保台灣在面對危機或挑戰時的韌性，「健康台灣推動委員會」結合民間創新和醫療系統促進全民健康，以及「國家氣候變遷對策委員會」因應氣候變遷帶來的挑戰。
副總統同時強調，要打造均衡台灣，包括發展國際科技實力、支持傳統中小微企業，以及地理區域均衡發展，未來仍有許多工作要進行，其中，與美國及美國企業的合作相當重要，期待與大家持續保持堅實的夥伴關係。
訪賓一行由「美台商業協會」會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）率領，由外交部次長陳立國陪同，前來總統府拜會蕭副總統。
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