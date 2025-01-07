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青年活動中心轉型旅館延5年 救國團駁修法為量身打造

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立院今三讀通過「發展觀光條例」部分條文修正案，將救國團青年活動中心、教師會館、國軍英雄館、寺廟香客大樓等特定對象住宿場所完成旅館業登記期限展延5年至民國119年1月21日。聯合報系資料照
立院今三讀通過「發展觀光條例」部分條文修正案，將救國團青年活動中心、教師會館、國軍英雄館、寺廟香客大樓等特定對象住宿場所完成旅館業登記期限展延5年至民國119年1月21日。聯合報系資料照

立院今三讀通過「發展觀光條例」部分條文修正案，將救國團青年活動中心、教師會館、國軍英雄館、寺廟香客大樓等特定對象住宿場所完成旅館業登記期限展延5年至民國119年1月21日。對於民進黨立院黨團批評修法是為救國團量身訂做，救國團回應，特定對象住宿場所多達10類，非針對救國團，並強調將在期限內妥為處理。

青年活動中心等提供特定對象旅宿服務組織申請轉型的期限再延長5年，救國團向給予支持的立委們表達敬意和感謝，這次法案修正的通過，不但保障員工工作權，也讓他們感受到多年努力受到國家和社會的肯定和重視。登記相關作業會在限期內妥為處理，未來也會秉持一貫的公益服務精神，為社會造福並為國家育才。

針對民進黨立法院黨團批評修法是為救國團量身訂做，為少數人大開後門，對合法的旅館業者不公平。救國團總團部主任葛永光說，這次修法的對象包括寺廟香客大樓、國軍英雄館、教師會館等10類場所，影響深廣，不是只針對救國團。

葛永光進一步指，新冠疫情期間，包括劍潭、金山、復興等青年活動中心都全力投入協助防疫工作，作為防疫旅館等，其他特定場所必然也無法正常營運，這次同意登記期限展延，是因為受到疫情影響無法順利轉型，展延5年只是給緩衝期，場所最終還是必須轉型。

葛永光也說，各青年活動中心幅員廣大，數十年來都由救國團妥善管理和維護，近年更取消公益優惠，需負擔全額租金，在租金大幅提高下，郝幾個青年中心年年虧損、經營辛苦，救國團用心幫政府經營場所，收費維持低廉，反而是圖利社會大眾，法案的修正不僅可持續造福青年，也造福學校、地方及政府。

救國團 葛永光 青年

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