青年活動中心轉型旅館延5年 救國團駁修法為量身打造
立院今三讀通過「發展觀光條例」部分條文修正案，將救國團青年活動中心、教師會館、國軍英雄館、寺廟香客大樓等特定對象住宿場所完成旅館業登記期限展延5年至民國119年1月21日。對於民進黨立院黨團批評修法是為救國團量身訂做，救國團回應，特定對象住宿場所多達10類，非針對救國團，並強調將在期限內妥為處理。
青年活動中心等提供特定對象旅宿服務組織申請轉型的期限再延長5年，救國團向給予支持的立委們表達敬意和感謝，這次法案修正的通過，不但保障員工工作權，也讓他們感受到多年努力受到國家和社會的肯定和重視。登記相關作業會在限期內妥為處理，未來也會秉持一貫的公益服務精神，為社會造福並為國家育才。
針對民進黨立法院黨團批評修法是為救國團量身訂做，為少數人大開後門，對合法的旅館業者不公平。救國團總團部主任葛永光說，這次修法的對象包括寺廟香客大樓、國軍英雄館、教師會館等10類場所，影響深廣，不是只針對救國團。
葛永光進一步指，新冠疫情期間，包括劍潭、金山、復興等青年活動中心都全力投入協助防疫工作，作為防疫旅館等，其他特定場所必然也無法正常營運，這次同意登記期限展延，是因為受到疫情影響無法順利轉型，展延5年只是給緩衝期，場所最終還是必須轉型。
葛永光也說，各青年活動中心幅員廣大，數十年來都由救國團妥善管理和維護，近年更取消公益優惠，需負擔全額租金，在租金大幅提高下，郝幾個青年中心年年虧損、經營辛苦，救國團用心幫政府經營場所，收費維持低廉，反而是圖利社會大眾，法案的修正不僅可持續造福青年，也造福學校、地方及政府。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言