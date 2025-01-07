卓榮泰接見美台商業協會 盼解決台美雙重課稅問題

美國總統當選人川普將在20日宣誓就職，行政院長卓榮泰今天接見「美國台灣商業協會」（USTBC）訪團時指出，盼協會能持續向美國政府表達解決台美雙重課稅問題的重要性，也期待「台美21世紀貿易倡議」第二批協定談判儘早展現成果。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、經濟部次長何晉滄、衛福部次長周志浩等陪同下，接見由外交部次長陳立國陪同的美台商業協會，並感謝協會半年內2度率領企業代表來台訪問，且訪團涵蓋半導體、金融、國防、學術及醫療等領域，展現台美雙方多元合作關係。

談到台美經貿關係，卓榮泰說，台美21世紀貿易倡議首批協定已於去年底生效，希望第二批協定談判能夠儘早進行，並期待透過「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等雙邊合作基礎，進一步深化台美雙方合作基礎。

卓榮泰也表示，感謝美國行政及立法部門對解決台美雙重課稅問題採取積極立場，有助促進雙向投資及合作，也期盼協會持續向美國政府表達此議題的重要性，為雙方產業及民眾創造投資利益。

美國國防部去年發布「國防產業戰略」（NDIS），將台灣納入友岸外包（friend shoring）的全球網絡中，卓榮泰表示，感謝美國政府給予台灣加入美國國防產業供應鏈的機會，未來台灣也會持續與民主夥伴國家深化產業與國防等各方面合作，「科技就是國力，經濟安全就是國家安全」。

川普即將上任，卓榮泰表示，期盼美國新政府上任後，能在台美既有厚實的基礎上，發展出更多、更新、更好的雙邊關係，達到合作、共贏的目的，政院也已召開台美經貿工作小組，希望未來能夠加大台美雙方的經貿、投資、採購等合作，包括能源、農產品、科技產品、醫療產品等項目，都是台灣合作的對象。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）致詞表示，美國即將在幾週內進行民主權力的轉移，美國商界普遍認為美台關係是健康且蓬勃發展的，不論在前總統蔡英文任內，或是現任總統賴清德，過去8年美台雙邊關係穩定發展，並創造許多新的機會。

韓儒伯指出，目前台灣對美國的對外投資占總投資的30%，避免雙重課稅已成為美台關係的重要議題，透過雙方簽署「避免雙重課稅協定」，將有助於促進雙邊投資。

韓儒伯也提到，美國企業界都在期待未來川普政府上任後的貿易政策走向，將會帶來哪些機會與挑戰，期望美國新政府上任後，美台關係能夠保持延續性、透明性及穩定性，USTBC也將持續與台灣政府繼續合作交流。

商品推薦