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台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

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台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
左起：江啓臣、楊瓊瓔、蔡其昌、何欣純。聯合報系資料照
左起：江啓臣、楊瓊瓔、蔡其昌、何欣純。聯合報系資料照

台中市長盧秀燕任期還有兩年，藍綠已展開下屆市長選舉布局，TVBS今晚公布最新民調國民黨若推立法院副院長江啟臣民進黨立委蔡其昌對決，江贏7個百分點（43%：36%）；如由立委何欣純或交通部長陳世凱出戰，江則大贏24到32個百分點。若藍營由楊瓊瓔迎戰，蔡其昌險勝2%；但楊對上何欣純或陳世凱，楊贏4%、對上陳世凱則贏13%，仍勝出。

台中市長盧秀燕連任，且施政拿下高滿意度，離2026市長選舉還有兩年，但民進黨可能比往年更早提名市長參選人，提早備戰。目前國民黨以江啟臣、楊瓊瓔代表藍營參選市長的呼聲最高，江啟臣與楊瓊瓔的足跡遍及全市行政區，從TVBS的民調來看，江啟臣與綠營蔡何陳對打都贏，楊瓊瓔雖低調布局，實力也不可小覷。

民進黨本屆由蔡其昌挑戰盧秀燕，結果失利，但世棒賽中華隊奪冠，全民沈浸在勝利氛圍中，蔡其昌以中華隊領隊、職棒會長身分，民調與聲量雙升，近日在跨區發送「台灣尚勇」春聯，受歡迎程度高漲。從TVBS民調結果來看，在黨內領先立委何欣純與陳世凱，險贏楊瓊瓔。

不過，蔡其昌未公開表態是否再參選，政壇也有不少揣測，有議員認為，棒球勝選長尾效應還待觀察，不如爭取不分區立委；不少網友則堅持蔡民調結果顯示領先同黨，豈有棄市長不選的道理。

另，根據TVBS民調分析，政黨支持度來看選民意向，民進黨支持者中有81%選擇支持蔡其昌，僅8%支持江啟臣；國民黨支持者則有83%支持江啟臣，10%支持蔡其昌。

民眾黨支持者之中，偏向江啟臣的有56%，僅24%支持蔡其昌；中立選民部分，江啟臣略領先蔡其昌，37%的中立選民選擇支持江，而支持蔡其昌的有27%。不過高達36%的中立選民未表態。

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