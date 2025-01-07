台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

台中市長盧秀燕任期還有兩年，藍綠已展開下屆市長選舉布局，TVBS今晚公布最新民調，國民黨若推立法院副院長江啟臣與民進黨立委蔡其昌對決，江贏7個百分點（43%：36%）；如由立委何欣純或交通部長陳世凱出戰，江則大贏24到32個百分點。若藍營由楊瓊瓔迎戰，蔡其昌險勝2%；但楊對上何欣純或陳世凱，楊贏4%、對上陳世凱則贏13%，仍勝出。

台中市長盧秀燕連任，且施政拿下高滿意度，離2026市長選舉還有兩年，但民進黨可能比往年更早提名市長參選人，提早備戰。目前國民黨以江啟臣、楊瓊瓔代表藍營參選市長的呼聲最高，江啟臣與楊瓊瓔的足跡遍及全市行政區，從TVBS的民調來看，江啟臣與綠營蔡何陳對打都贏，楊瓊瓔雖低調布局，實力也不可小覷。

民進黨本屆由蔡其昌挑戰盧秀燕，結果失利，但世棒賽中華隊奪冠，全民沈浸在勝利氛圍中，蔡其昌以中華隊領隊、職棒會長身分，民調與聲量雙升，近日在跨區發送「台灣尚勇」春聯，受歡迎程度高漲。從TVBS民調結果來看，在黨內領先立委何欣純與陳世凱，險贏楊瓊瓔。

不過，蔡其昌未公開表態是否再參選，政壇也有不少揣測，有議員認為，棒球勝選長尾效應還待觀察，不如爭取不分區立委；不少網友則堅持蔡民調結果顯示領先同黨，豈有棄市長不選的道理。

另，根據TVBS民調分析，政黨支持度來看選民意向，民進黨支持者中有81%選擇支持蔡其昌，僅8%支持江啟臣；國民黨支持者則有83%支持江啟臣，10%支持蔡其昌。

民眾黨支持者之中，偏向江啟臣的有56%，僅24%支持蔡其昌；中立選民部分，江啟臣略領先蔡其昌，37%的中立選民選擇支持江，而支持蔡其昌的有27%。不過高達36%的中立選民未表態。

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