青年活動中心轉型旅館延5年 救國團：造福青年

立院今天三讀通過發展觀光條例部分條文修正草案，將救國團青年活動中心等完成旅館業登記的期限展延5年。救國團今天表示，透過修法可持續造福青年，相關作業會在限期內處理。

現行法規要求救國團青年活動中心、教師會館、國軍英雄館、寺廟香客大樓等特定對象住宿場所納入旅館管理，給予10年期限完成旅館業登記，將於今年1月21日到期。立法院會今天三讀通過發展觀光條例部分條文修正，將登記期限展延5年，至民國119年1月21日。

救國團今天發布新聞稿指出，救國團青年活動中心蘊含已故總統蔣經國愛護青年的心意及為國育才的理想，在中心工作的員工數十年來視為值得驕傲的工作，也是值得守護的理想，對促進地方發展有很多貢獻，此次法案修正通過，不但保障員工工作權，也讓他們感受到多年努力受到國家和社會的肯定和重視。

這次修法適用對象包括寺廟香客大樓、國軍英雄館、教師會館等場所。救國團提到，這些單位及場所皆有特定發展歷史背景及運作需求，一旦全面停止運作，影響範圍非常深遠。

救國團也向支持修法的立委表達感謝，並允諾相關作業會在限期之內妥為處理，未來也會秉持一貫的公益服務精神，為社會造福並為國家育才。

救國團提到，早期政府指示救國團在偏遠山區或海邊設置青年活動中心，除了建築物，還有大草坪、廣場、沙灘等多元活動場地，提供青年學子安全、廉價又完善的活動場所，並持續與地方維持密切良好的互惠關係，法案的修正不僅持續造福青年，也造福學校、地方及政府。

商品推薦