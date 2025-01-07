西藏規模6.8強震釀災 賴清德發文慰問受災民眾「我們的心同在」

西藏日喀則市定日縣7日上午發生規模6.8強震，已有95人罹難，賴清德總統在社群平台X（前身推特）發文慰問受強震影響的西藏人民與罹難者家屬。

Our thoughts are with the people of Tibet and the surrounding areas impacted by the devastating earthquake. We extend our deepest condolences to the victims' families, and we pray that rescue & aid efforts reach those in need to ensure a swift recovery. — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) 2025年1月7日

這不是賴總統首度慰問受災的中國大陸民眾，他去年6月21日在X以簡體字發文，慰問大陸南方暴雨受災民眾。

賴總統這次以英文發文稱，「我們的心與這次地震受到影響的西藏人民及周遭地區同在。在此向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達，以協助災區迅速復原。」

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