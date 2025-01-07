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西藏規模6.8強震釀災 賴清德發文慰問受災民眾「我們的心同在」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影

西藏日喀則市定日縣7日上午發生規模6.8強震，已有95人罹難，賴清德總統在社群平台X（前身推特）發文慰問受強震影響的西藏人民與罹難者家屬。

這不是賴總統首度慰問受災的中國大陸民眾，他去年6月21日在X以簡體字發文，慰問大陸南方暴雨受災民眾。

賴總統這次以英文發文稱，「我們的心與這次地震受到影響的西藏人民及周遭地區同在。在此向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達，以協助災區迅速復原。」

X 強震 西藏 賴清德

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