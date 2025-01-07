警消年改案三讀獨厚這族群 銓敘部指退撫公平喪失殆盡：深感遺憾

立法院今三讀通過「警察人員人事條例」第35條等條文修正案，單獨提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到80%，銓敘部表示，立法院審查修法過程及昨日朝野協商會議中，都已力陳不應該修正的理由，並提供修法後的衝擊影響數據，對於今天仍完成三讀，深感遺憾。

銓敘部表示，單獨提高警察退休所得替代率，將破壞公務員退撫制度必須公平對待所有成員的憲法平等原則，這是銓敘部基於守護憲法平等原則之責，無法認同這樣修法提議的最重要理由。

銓敘部表示，由於警察和其他公務員，包括其他各類危勞人員，都適用同一部退撫法律，同屬相同退撫基金下，繳交相同費率和相同繳費標準，結果退休給付標準卻大不同，將使退撫制度首重的公平對待原理完全喪失殆盡。

銓敘部指出，單獨提高警察替代率，將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠政府撥補，就是全體納稅人共同負擔。

針對因警察在職時工作危勞而調高其退休給付替代率的理由，銓敘部表示，現職警察是危勞工作，但已退休警察人員已脫離危勞工作環境，且依據統計，退休者平均死亡年齡也沒有比20歲以上國人和其他公務員為低，表示退休金支領年數也不會更少。

此外，現有退撫制度對現職危勞工作者也已有特別對待，包括自願退休年齡和支領月退年齡都可提早10歲，因公撫卹的給付標準也更高等，就是為了要特別照顧身處危勞環境的警察，使其有更好的退休撫卹條件。

對於參考軍人退休給付替代率90%的說法，銓敘部也認為並不適合援比；這是由於警察工作危勞狀況和軍人仍有不同，更重要的是，軍士官因有最大服役年限的強迫退役制度，所以役期短、年資更很少超過30年以上，和警察差距甚大，即使有更高的所得替代率，然實際月退所得仍低於同職級的警察；另外，軍人退撫制度和基金也自成一套，有別於公務員。

銓敘部指出，警察退休給付替代率一旦提高後，將破壞月退休金和在職工作職等需有對應的衡平性。修法後，用113年俸額實支數計算，退休時為525俸額的基層警察，包括警佐各階和警正4階，月退休所得上限將大幅增至7萬4544元，將超過第14職等常務次長以下所有公務員、大學教授以下所有教師和高中以下所有教師。警官的所得上限金額當然更高。

另外，銓敘部指，基層警察月退所得上限本就高於相當職務的軍士官實支月退休金，修法後更遠高於中校以下軍官到一等士官長。再者，退休者的月所得上限金額約將達到同等職務現職者月薪的九成，此項不合理設計勢必將嚴重衝擊現職警力的穩定性。

銓敘部說明，現職警察人員工作危勞，其薪資、福利都已遠高於公務員，再給予已非身處危勞環境的退休警察更高退休給付標準的特別對待，實無充分理由。若和相當職等公務人員比較，警察月所得都已高出公務員很多，人數最多的警佐各階和警正4階，超過比例更都在兩成以上。同時，警察人員也有很多其他公務人員沒有的福利照顧事項。

銓敘部提到，修法後警察退休所得也改為和現職警察人員待遇調整而調整，亦相當不合理。退休者是依照目前制度，隨物價指數累計狀況而調整，避免衝擊實質購買力，保障退休基本生活；而現職工作者調薪幅度則考量因素眾多，包含激勵和肯任其工作辛勞等，已退休者並不具備這些特性。

銓敘部重申，此次修法衝擊公務人員退撫制度的憲法平等原則，減損退撫基金財務健全和增加政府財政支出，並嚴重影響文官退休金和現職工作間應有對應的衡平性。銓敘部在過程中已盡力表達意見，惜仍未獲重視，深表遺憾。

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