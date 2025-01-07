被銃康？王定宇為軍外套爭議嗆退黨團運作 柯建銘稱小事：有些誤會

國民黨立委徐巧芯日前指控民進黨立委王定宇私改海軍軍服，並開放綠營立委團購，傳出王定宇不滿民進黨團總召柯建銘辦公室外流消息，上周與柯起爭執，還揚言退出黨團運作，徐表示「兩個老綠男為她吵架」。對此，柯建銘坦言確實有誤會，但這是小事，反嗆徐巧芯怎麼挑釁都沒用，並稱未來都不回應徐相關發言。

徐巧芯日前揭發王定宇找海軍軍服廠商把外界無法購買的軍服去識別化，並將標籤ROC Navy改「Team Taiwan DPP」，且還要民進黨團成員「靜靜至後方套量」。

媒體報導指出，上周五院會之際，王定宇稱徐巧芯知情是因柯建銘辦公室消息外流，而柯建銘則認為團購外套並非什麼機密，不滿被王定宇扣帽子，雙方一言不合互嗆，王甚至揚言舉行記者會宣布退出黨團運作；徐巧芯加碼指出，當天王定宇甚至作勢要打人，還說，兩個老綠男為了她吵架，她情何以堪。

針對兩人是否真有爭執？柯建銘指出，「有一些誤會沒有錯，這小事」，但都是小事，事情背後隱含的意義，大家好好想一想，這牽涉國安問題。

話鋒一轉，他也稱徐巧芯怎麼挑釁都沒用，他已向台北地檢署、高等檢查署提告，這牽涉國安問題，各位不要隨之起舞，這是一罪一罰，大家等著看。

柯所稱的「國安問題」，是指日前徐巧芯爆料柯建銘透過隨扈投資中國大陸，遭柯否認，6日委任律師向台北地檢署遞狀控告徐巧芯等人加重誹謗，以及向高等檢察署控告徐巧芯與中國大陸串謀，涉犯國安相關法律。

至於媒體詢問，徐巧芯接案連三爆料是否想分裂黨團？柯建銘指出，從現在開始，徐巧芯所提問題「本席拒絕回答」，層次差太多了，徐講的話還有參考價值嗎？沒有人會回答，「她已經完蛋了，已經蒐證完畢，送台北地檢署、高檢署。」

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