【重磅快評】跛腳老柯 賴清德最大根的雞肋或背刺？

柯建銘何許人？立法院最資深十連霸立委、民進黨團萬年總召、從馬王政爭監聽風暴全身而退、太陽花的幕後推手；因為忠心為黨化身前總統陳水扁和蔡英文的御前愛將，更是民進黨永遠的當權派，政治功力堪比立法院前院長王金平。曾幾何時，賴清德總統上任後，功在黨國的老柯竟走向今上的對立面，難道老柯也要走進歷史的灰燼？

柯建銘牙醫從政，身為民進黨創黨元老，一生以對抗國民黨為職志，自詡要「虎口拔牙」，細數柯建銘的從政史就是一部對抗國民黨的活歷史，「國民黨不倒，柯建銘不會好」宛如其座右銘，他曾自嘲與民進黨前立委林忠正是「孤臣孽子」，自稱憂國憂民，但這個「民」鐵定是民進黨；柯建銘曾帶領扁王朝打過朝小野大的經典戰役，也在蔡政府完全執政呼風喚雨，民進黨不論誰執政，柯建銘都能立於不敗之地。

柯建銘擅打逆風牌，化劣勢為攻勢，「歷史上最黑暗一天」是口頭禪，平日慣以嘻笑怒罵的丑角形象，掩飾老謀深算的DNA。2008年民進黨成為在野黨，老柯屢獻奇謀，率領民進黨絕對劣勢的27席立委猛攻國民黨一黨獨大罩門，打下蔡政府2016年完全執政基礎；朝野易位，除了抗中的大環境氛圍，更關鍵的是柯建銘超乎常人的判斷力與意志力。國民黨與時代力量多次圍剿柯建銘，蔡英文就曾公開背書，稱柯一路走來有很多委屈，「還給柯總召一個公道，是我做主席、做總統候選人的一個責任。」

事實上，柯建銘絕非策無遺算、無堅不摧。2022年新竹市長一仗，柯建銘狂轟猛炸，把原本低知名度的民眾黨立委高虹安一路罵上新竹市長，民進黨當時拉都拉不住，若非柯建銘變相加持、物極必反，高虹安也不至於獲得高聲量，政治被突圍，最後只能靠司法攔下高虹安。

反之，柯建銘一手提拔的新竹市前市長林智堅則敗給論文案，老柯當時說服蔡英文為林智堅背書，全黨不惜槓上台大，最後證明是一場笑話。柯建銘慘遭「新竹滑鐵盧」，打破大內高手操盤的金字招牌，新竹本命區漸行漸遠，「雙柯」成關鍵字，不只有人「反柯P」、也有「反老柯」勢力，黨內人士私下議論，「老柯老矣，尚能飯否？」

從新竹敗仗可見，柯建銘變成脫韁野馬非首例。大法官表決時，柯建銘就逕自以「黨團自主」封殺層峰同意的候選人劉靜怡，風向已悄悄轉變；柯建銘喊出「雙罷」，揚言罷免立法院長韓國瑜、罷免國民黨41席區域立委，正式與高層背道而馳，不僅被民進黨中央打臉否認，賴總統也笑而不答。

老柯在立法院的記者會形單影隻，7000多字臉書貼文，留言回應的自家立委屈指可數；黨團大會中，民進黨新系立委吳思瑤「言必稱賴總統」，總統意志已能貫穿黨團。民進黨內「總召換人」傳聞四起，柯建銘如人飲水，黨內紛紛臆測，老柯不只老了，還不斷逆風，眾人能離多遠是多遠。

不過，柯建銘封殺劉靜怡後，民進黨英系立委王世堅聲援說，「英粉跟劉靜怡是血海深仇」；柯建銘拋出大罷免後，英系政務委員陳時中也公開呼應。國民黨立委賴士葆今天也跟進，表示國民黨要罷免民進黨38區域立委，藍綠罷免大戰，為賴清德和韓國瑜這杯「大和解咖啡」添了一抹苦澀。

天下大亂、形勢大好，柯建銘曾在紅塵浪裡、孤峰頂上，知道如何在亂世中借力使力，再把自己拉回核心中。老柯雖然跛腳，老眼未必昏花，賴清德執政後，賴系不斷掉槍，英系則默默撿槍，柯建銘看似形單影隻，背後仍有英系隔空聲援，主導罷免議題也逼著國民黨拿香對拜，「不信賴聯盟」逐漸成形中。敵人還在本能寺，失控的老柯，將是賴清德最大根的雞肋或背刺？

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