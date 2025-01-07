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沈伯洋指立院正在加高圍牆 立院人士：防樹外延影響路人

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院最近雇用人員施工加高圍牆鐵網，以防抗議者滋事。記者曾吉松／攝影
立法院最近雇用人員施工加高圍牆鐵網，以防抗議者滋事。記者曾吉松／攝影

立法院朝野攻防不斷，民進黨立委沈伯洋臉書指，立法院外面正在加高立法院圍牆；對此立法院總務人士表示，立法院圍牆加裝細鐵絲是為了攔住立法院的樹不要繼續向外生長，影響到人行道的路人安全。

立法院會今天二、三讀闖關「警察人員人事條例」部分條文修正案，沈伯洋臉書貼出一張照片指，藍白按照他們的宣稱，正在通過「福國利民」的法案，但是同一時間正在加高立法院圍牆。他詢問施工大哥，預計禮拜四以前要完成。

對此，立法院總務人士表示，立法院內的樹會愈長愈高，原本的鐵絲攔樹效果並不好，樹會一直往外生長，影響路人安全，因此陸續在鎮江街、青島東路側的圍牆，加強結構。

立法院青島東路側正在加高立法院圍牆。記者唐筱恬／攝影
立法院青島東路側正在加高立法院圍牆。記者唐筱恬／攝影
立法院最近雇用人員施工加高圍牆鐵網，以防抗議者滋事。記者曾吉松／攝影
立法院最近雇用人員施工加高圍牆鐵網，以防抗議者滋事。記者曾吉松／攝影

人行道 沈伯洋 立法院

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