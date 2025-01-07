聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋指立院正在加高圍牆 立院人士：防樹外延影響路人
立法院朝野攻防不斷，民進黨立委沈伯洋臉書指，立法院外面正在加高立法院圍牆；對此立法院總務人士表示，立法院圍牆加裝細鐵絲是為了攔住立法院的樹不要繼續向外生長，影響到人行道的路人安全。
立法院會今天二、三讀闖關「警察人員人事條例」部分條文修正案，沈伯洋臉書貼出一張照片指，藍白按照他們的宣稱，正在通過「福國利民」的法案，但是同一時間正在加高立法院圍牆。他詢問施工大哥，預計禮拜四以前要完成。
對此，立法院總務人士表示，立法院內的樹會愈長愈高，原本的鐵絲攔樹效果並不好，樹會一直往外生長，影響路人安全，因此陸續在鎮江街、青島東路側的圍牆，加強結構。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言