民眾黨主席補選待春節後舉行 周榆修：預計2月下旬完成

民眾黨前主席柯文哲上周宣布請辭，黨務交棒立法院黨團總召黃國昌，6個月內須完成黨主席補選，民眾黨秘書長周榆修今天表示，民眾黨將在1月19日召開黨員代表大會，改選第四屆中央委員暨中央評議委員，黨主席補選則預計在2月下旬完成。

根據民眾黨章第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。」

周榆修今天接受網路節目「中午來開匯」專訪，針對民眾黨中央委員會、黨主席補選進度，還有新增黨員等議題進行說明。

周榆修指出，柯文哲認為「一人政黨開始，不能一人政黨結束」，因此主張盡早舉行黨主席補選，目前預計在2月下旬完成，黨內確實有人表達憂慮，認為太早選舉會有競爭，不過複雜的司法程序，不應該影響政黨發展，柯文哲也認為需要盡快完成。

周榆修也透露，幕僚單位曾經向柯文哲報告，儘管希望在2月1日完成補選，但是根據章程規定，必須舉行政見發表會、辯論會、登記及連署等程序，因此不可能在春節假期後完成，「最終計劃在2月下旬完成。」

針對外界質疑新增近萬名黨員影響選舉，周榆修說明，入黨滿4個月才能取得投票權，即便是在今年1月入黨，最快也要到5月才能參與投票，「根本不可能是為了黨主席選舉而來」，新增黨員的投票資格並未縮短，而是依據現有章程規定執行。

周榆修表示，作為曾經擁有20年民進黨員經驗的人，自己非常了解人頭黨員的現象，已經密切關注新增入黨者的狀況，「我一再公開地講，別忘了我是20年的民進黨員，大概人頭黨員長什麼樣子，雖然隨著時代改變他會變形，但會變成無敵鐵金剛？」

周榆修也說，有人注意要小心人頭黨員，他寧可當成是善意的提醒，不過基本上不會發生，並無所謂現在加入的人就是人頭，外界不用過度解讀。

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