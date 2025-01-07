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民眾黨主席春節後補選 周榆修：計畫2月下旬完成

中央社／ 台北7日電
民眾黨秘書長周榆修。聯合報系資料照
民眾黨秘書長周榆修。聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲請辭後，民眾黨秘書長周榆修今天說，雖然柯文哲希望在2月1日完成補選，但章程規定須舉行政見發表會、辯論會、登記及連署等程序，最終計劃在2月下旬完成黨主席補選。

周榆修今天接受政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時表示，柯文哲認為「一人政黨開始，不能一人政黨結束」，因此強調儘快補選的重要性，1月19日中央委員會將進行中央委員和中央評議委員選舉，而黨主席補選預計在2月下旬完成。

周榆修指出，幕僚單位曾向柯文哲報告，雖然柯文哲希望在2月1日完成補選，但由於章程規定，必須舉行政見發表會、辯論會、登記及連署等程序，因此不可能在春節假期2月1日完成，最終計劃在2月下旬完成。

外界質疑，近期新增近萬名黨員，可能影響黨主席選舉。周榆修說，新入黨的黨員需滿4個月才能取得投票權，1月入黨者最快也要到5月才能參與投票，因此「根本不可能是為了黨主席選舉來的」。

至於是否擔心是人頭黨員，周榆修表示，他寧可當成這是善意提醒，不過還是必須說明，基本上這不會發生，並沒有所謂現在加入的人就會是人頭黨員，不用在這時過度解讀這樣的狀況，覺得是多慮了。

政見發表會 柯文哲 民眾黨 補選

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