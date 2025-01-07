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警消退休所得替代80% 國軍館延住5年

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院7日三讀通過《觀光發展條例》與《警察人員人事條例》修正草案。中央社
立法院7日三讀通過《觀光發展條例》與《警察人員人事條例》修正草案。中央社

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】立法院會7日在國民黨與民眾黨聯手下，三讀通過《觀光發展條例》修正草案，讓國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所申請旅館業登記時限再展延5年；另外，院會也通過《警察人員人事條例》修正，提高警消退休所得替代率至最高80%，此案雖然銓敘部與民進黨多次反對，認為造成財政負擔與世代不公，仍難與藍白抗衡。

英雄館轉型加5年

立法院會7日針對《觀光發展條列》修正草案，第4條、第54條、第55條、第55條之一、第57條以及第70條之2，完成三讀通過，其中第70條之2是在104年立院修法，要求「非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者」，應納入旅館管理，並於114年1月21日前完成旅館業登記。

國民黨立委許宇甄表示，10年前通過的第70條之2，是為了規範特定對象住宿之場所的合法經營，來提升住宿安全品質，但受到新冠疫情影響，也讓原本的10年期限成為許多單位無法承受的重擔。修法展延5年並不是降低通過標準，而是給從業人員更多時間、空間，來完成合法性登記。

退休金最高薪水8成

另外，在藍白挾人數優勢下，表決闖關通過《警察人員人事條例》部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，至80%。

該項修正草案經委員會及朝野協商時，銓敘部多次表達反對立場，憂心若修法造成退休所得差距，獨厚警職工作到難以想像，希望維持現行制度。民進黨在修法通過後，還提出附帶決議，認為《警察人員人事條例》修正傷害國家財政，邀立法院延緩總統公布，但最終在藍白封殺下也未通過。

政府已增加服勤津貼

民進黨立委吳思瑤發言指出，修法不該製造世代的對立，一旦破壞退撫基金的永續，滿足了一群人，卻剝奪了另一群人的權利。藍白的版本，「退休領的多，年輕人卻領不到」，世代正義何在？現役公務員何辜？且警消的危勞特性應該在服職期間提高各項津貼、補助、保險及福利保障，這些政府都已經在做。

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住宿 修法 藍白

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