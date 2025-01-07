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石破茂訪陸 外交部：日方意在控管風險 不影響對台關係

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台灣日本關係協會秘書長范振國。記者張文馨／攝影。
台灣日本關係協會秘書長范振國。記者張文馨／攝影。

日本首相石破茂有意訪問中國大陸，台灣日本關係協會秘書長范振國表示，日方加強對中往來主要是控管風險避免意外狀況發生，相信台日關係會持續發展，不受日中高層互動影響。

范振國在外交部例行記者會說明，石破茂原打算去年11月美國選舉後赴美拜訪總統當選人川普未果，現傳出日本規畫在川普就職後、2月訪問美國，顯示日方重視兩人會晤。

雖然石破茂多次表達希望訪問中國大陸，范振國表示，目前了解石破茂訪中期程還沒確定。

外界關切石破茂發展對中關係，將影響對台關係；范振國說，日方多次重申台日互為重要夥伴，並在各個場合提到台海和平穩定對日本乃至國際社會至關重要；包含石破茂去年11月在亞太經濟合作會議（APEC）利馬峰會期間，會晤中國大陸國家主席習近平，以及日本外相岩屋毅12月在北京與中方外長王毅會談，均提此立場。

范振國表示，日本加強對中往來主要是控管風險，避免意外狀況發生；相信台日關係會持續發展，在目前良好基礎上，繼續深化實質合作關係，並不會因為日中高層互動而受到影響。

台日關係 日本 石破茂

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