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石破茂盼儘速訪中 外交部：控管風險不影響台日關係

中央社／ 台北7日電

日本首相石破茂日前上電視節目時，重申訪問中國意願。外交部今天表示，日本加強與中國高層往來主要是為了控管風險，台日關係不會因日中高層互動而受到影響。

日本經濟新聞報導，石破茂於2024年12月29日在電視節目上說，日本首相訪問中國是極其重要，另表示，「台灣議題在某種程度上來說，已變成比日中邦交正常化時更複雜的狀況」。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，石破茂原訂去年11月拜訪美國總統當選人川普（DonaldTrump）未成行，將延後到2月左右訪美，如今又表達希望能儘早訪中，外交部是否擔心石破政權較轉向友中的態度，影響台日關係發展。

台灣日本關係協會秘書長范振國表示，目前日本政府規劃於川普1月20日就職後、2月左右規劃首相訪美，日本政府相當重視石破茂與川普會晤情形。

范振國也說，外交部也注意到去年12月底石破茂接受日本媒體專訪提及希望能儘早訪問中國，建立日中信賴關係。然而，就外交部瞭解，目前石破茂訪中期程尚未確定。

范振國強調，近年來日本政府多次重申台日互為重要夥伴及珍貴友人，尤其日方在各個國際重要場合皆重申台海和平穩定對於日本及全體國際社會均至關重要。在石破茂擔任首相及石破內閣期間，去年11月APEC利馬峰會石破茂與習近平會談中，以及12月日本外相岩屋毅訪中與王毅會談時，皆重申此立場。

范振國指出，日本加強與中國高層往來主要是為了控管風險，避免意外狀況發生。相信今後台日關係將持續發展，在目前良好的基礎上，持續深化實質合作關係，並不會因日中高層互動而受到影響。

台日關係 日本經濟 石破茂

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