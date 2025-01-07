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台灣人赴日淪車手被捕 外交部：勿信誇大廣告

中央社／ 台北7日電

外交部今天表示，近期發生多起台灣人日本受不法集團控制進行詐騙活動案例，多數情況為應徵網路求才廣告如「輕鬆赴日邊玩邊賺錢」赴日擔任「車手」，外館於2024年幾乎每個月都有接獲通報，呼籲切勿輕信誇大不實的招聘廣告。

台灣日本關係協會秘書長范振國上午於例行記者會指出，根據駐日各館處回報，2024年日本各地發生多起台籍人士以觀光旅遊名義赴日，卻在日本從事不法詐騙活動遭日本警方逮捕的案例。

范振國說明，多數情況為不法集團透過臉書等社群軟體刊登廣告如「輕鬆赴日邊玩邊賺錢」等話術，有些民眾在不瞭解工作內容下前去應徵，有些民眾則是知情，狀況有所不同。在日本從事不法工作內容多為擔任「車手」，赴被害人家中騙取黃金或名錶等財物，或使用被害人的提款卡提領現金等。

范振國提及，日本警方注意到詐騙集團活動手法漸趨多樣及猖獗，除加強向民眾宣導強化防範意識外，也開始針對詐騙集團向國外招募「車手」加強警戒及偵查。

范振國呼籲，切勿輕信誇大不實的招聘廣告或貪圖高薪，淪為詐騙集團作案幫手，犯法後須面臨牢獄之災，將會後悔莫及。

至於涉案的台灣人人數，范振國回答，由於涉案人傾向不向外館通報，難以掌握確切人數，但光是有通報個案，2024年幾乎每個月都接獲通報，相較於2023年案例數明顯增加，引起日本媒體關注。

此外，范振國指出，2024年入冬以來發生多起台灣人觀光期間因身體不適就醫案例，尤其以老年人士發生中風或心血管疾病情況較多，此類案例往往需要開刀、住院或進入加護病房療養，後續也需要安排醫療專機返國。

范振國提醒，日本醫療費用高昂，據外館統計，治療費用往往高達數百萬甚至千萬日圓，造成家屬龐大財務負擔。農曆春節假期將至，預期許多台灣人將規劃前往日本旅遊，在此呼籲行前投保足夠的醫療險，讓意外發生時能多一分保障。

台灣人 日本 詐騙集團

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