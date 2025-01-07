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川普賀團規模不及以往？黃奎博：恐被解釋成誠意不足

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院長韓國瑜18日將率領朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮，代表團成員不同以往有政黨人士、縣市首長。學者擔憂，若訪團規模不若以往，傳到認為台灣很有錢的川普耳中，有可能被解釋成誠意不足。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜18日將率領朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮，代表團成員不同以往有政黨人士、縣市首長。學者擔憂，若訪團規模不若以往，傳到認為台灣很有錢的川普耳中，有可能被解釋成誠意不足。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜18日將率領朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮，代表團成員不同以往有政黨人士、縣市首長。學者擔憂，若訪團規模不若以往，傳到認為台灣很有錢的川普耳中，有可能被解釋成誠意不足。

曾任外交部研究設計委員會主委的政治大學外交系教授黃奎博表示，民進黨政府安排與韓院長隨行的立委原本只有6位，後來才又加上2名立委，但沒有其他政黨或縣市首長成員代表，跟前幾次立法院長率團的組成相比，多元性明顯不足。

黃奎博指出，該代表團目前似乎也未見抵達華盛頓後較為明確的行程安排，會讓想與韓院長會面的僑胞與美國友人難以協調安排可能時段；再加上最近賴清德總統說要請韓院長喝咖啡之後，就由民進黨立院黨團總召柯建銘提出罷免韓院長的訴求，所以傳出韓院長赴美被｢穿小鞋」的說法，其來有自。

黃奎博說，賴總統面對「川普2.0」的高度不確定性，理應要先安內而不是清內，亦即不是急於清掃內部反對勢力，才能最大程度地凝聚各界力量以因應可能變局。

黃奎博呼籲，在安內的同時，民進黨政府應藉此次請韓院長率團赴美慶賀川普就職，拉近與川普幕僚團隊的關係，如果訪團規模不若以往，傳到認為台灣很有錢的川普耳中，有可能被解釋成誠意不足，豈不是像是做了吃力不討好的外交工作嗎？

淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中認為，韓院長率代表團出席川普就職典禮，以規模與位階觀察，和過去相較，其實並未縮減或降格，尤其韓國瑜以立法院院長身分率團，不但重量級，也非常適當，重點在於，外界預期，此次代表團也會與美國兩黨國會議員與僑界接觸，強化情誼，一定程度上，也發揮國會外交的角色。

川普 美國大選 韓國瑜 黃奎博

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