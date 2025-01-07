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雷根總統基金會拜會民進黨 談台美關係強化國防

中央社／ 台北7日電

民進黨今天表示，美國「雷根總統基金會暨紀念中心」（RRPFI）會長兼執行長楚里歐（David Trulio）及訪團6日拜訪民進黨，由民進黨發言人韓瑩及國際部代理主任陳文昊接見，雙方針對台海情勢、強化國防交換意見，並深入探討未來台美關係發展。

民進黨發布新聞稿表示，陳文昊開場致詞，歡迎楚里歐以及訪團繼2023年後再度訪台，此舉展現對台灣的重視。

陳文昊說，訪團訪台正值國內政治紛擾之際，國民黨、民眾黨以多數暴力、沒收民主討論的方式，強行通過選罷法、憲訴法與財劃法修法，其中財劃法將使中央政府1年減少新台幣3757億元預算，不僅將直接威脅各項減輕年輕人負擔的社會福利措施，也可能影響至關重要的國防預算

陳文昊指出，增加國防預算是因應中國日益增長的威脅的必要之舉，目前鄰近國家，包括日本韓國都是逐年增加，藍白兩黨選前都曾表態支持國防預算，現在卻在立法院意圖刪減潛艦國造預算等，大玩兩面手法，全國民眾都會認真檢視。而民進黨作為最強力守護台灣的政黨，將持續秉持美國前總統雷根的信念「和平要靠實力」（Peace Through Strength），積極推動國防自主，持續提升國防實力，並強化與民主夥伴的合作。

韓瑩致詞表示，前總統蔡英文過去兩度參訪雷根圖書館，她皆以記者身分隨行，並在2023年見證蔡英文與時任美國聯邦眾議院議長麥卡錫的「蔡麥會」。這幾年台灣積極落實國防自主，感謝美國政府落實對台軍售常態化，未來也希望持續深化雙邊安全夥伴關係。

針對訪團關心青年族群對於美國的觀感以及中國滲透議題，韓瑩指出，國安局於日前揭露中國利用複合手法、多元管道，在台灣散播「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論點，企圖削弱民眾對國家信心，進一步影響國安，近期更積極透過社群、收買網紅KOL等方式，對台進行認知作戰，政府與民進黨將持續努力，做好宣傳說明工作，讓民眾能夠提高對中國滲透的警覺意識。

國防預算 民進黨 美國

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