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提高警消所得替代 綠提不咨請總統公布…游毓蘭：多恨警消？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委游毓蘭。圖／聯合報資料照片
國民黨前立委游毓蘭。圖／聯合報資料照片

立法院今日三讀通過「警察人員人事條例」修正案，警消人員退休後所得替代率從優，民進黨立院黨團提附帶決議，要求立法院不應咨請總統公布生效。國民黨前立委游毓蘭批，民進黨到底有多麼恨警消？還是已經濫用警消成習，不懂得珍惜這群為台灣的和平安全做牛做馬的警消？

游毓蘭說，她終生都在警察的大家庭，雖然她領的是教育人員的退休金，但是她心疼警消弟兄，長期被濫用、被霸凌，退休後還要忍受民進黨政府的污名化與剝削。

游毓蘭表示，在野黨聯手調升警消退休金的所得替代率，肯定警消的辛勞，與警消在職場上長年健康權受到侵害，餘年較國人平均短，是憐惜這群奉獻台灣治安與公安的特殊族群。

游毓蘭看見民進黨團所提附帶決議後，直呼「在立法院，我從未看到有這樣的附帶決議，在修法之前就已經預告修法違憲，這是聞所未聞的驚世奇譚！有這樣的執政黨，我們還需要敵人嗎？警察消防海巡同仁，你們不心寒嗎？」

此外，游毓蘭也表示，警察雖號稱是9萬大軍，但是主辦與協辦業務包山包海，政府各部門樂於當推事，將法定應辦事務推給警察、消防，早是眾所皆知；但有很多警消執勤時的裝備及配備，對於員警應該要做的照顧，政府都沒有編列足夠的預算，導致從所長、分局長、局長，甚至署長都要去委身尋求贊助，去當丐幫，四下化緣。

游毓蘭提到，以民眾最關心的打詐為例，握有實權的國發會、法務部、數發部、通傳會（NCC）、經濟部、財政部，到底為了打詐做了多少貢獻，絕大多數的責任都加諸警察身上，但是又給予警察多少預算去做打詐宣導？

游毓蘭認為，台灣的警察，待遇結構並不健全，也有很多不合理的勤務制度，勤休無法正常，因此，對於警察應有的待遇，有時就以各種名目的加給發給，但是這些相當於是被政府積欠，等到退休時再清算的薪資，以年改為名，被政府一筆勾銷，翻臉不認帳。

游毓蘭表示，過去幾十年，警消的辛勞度，超過大多數的公務員。但是，對於警消的高壓過勞，政府視若無睹，長年全年無休、長年日夜顛倒，讓他們的健康遠比其他公務員敗壞，這是釋字785號解釋就已經宣告的事實。

游毓蘭強調，警消太辛苦，豈能不善加保障照護，只是坐視政府不斷剝削壓榨，讓警消淪為長期高壓過勞的職災被害人？這次警察人員人事條例修法，不論最後能否比照軍人的所得替代率，至少是對警消為國犧牲奉獻的肯定，請民進黨還給警消應有的公道。

民進黨 消防員 游毓蘭 立法院 警察

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