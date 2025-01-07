給韓國瑜出考題…綠：提高警消所得替代違憲 暫緩咨請總統公布

立法院今透過表決，三讀修正通過「警察人員人事條例」，提高警察退休所得替代率至80%；民進黨團憂造成世代對立，但礙於席次居於弱勢表決失利，民進黨團已提案增加附帶決議，強調修法明顯違反憲法第七條平等原則，違憲顯而易見，強烈主張立法院不應咨總統公布，但相關提議遭藍白以人數優勢否決。

國民黨立院黨團力主在今日院會通過「警察人員人事條例修正草案」，起初國民黨多位立委提案，要求警消所得替代率應比照軍人，最高所得替代率從現行75％調漲至90％，而在藍白討論後，將微幅下修至80％。

日前立法院三讀通過修正選罷法、財劃法後，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍發文給立法院長韓國瑜，建請延緩咨請總統公布新法，選罷法、財劃法，當時韓國瑜發文交議事處處理，導致新修正的選罷法、財劃法仍在立院尚未函送。

這次「警察人員人事條例」修正後，民進黨團提出的附帶決議，內文強調警察人員人事條例之修法明顯違反憲法第七條平等原則，違憲顯而易見，故強烈主張本次修法後立法院不應咨總統公布，由民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘簽名，形同給韓國瑜出考題。

不過，民進黨團提出的附帶決議經院會表決，以48人贊成、60人反對，否決民進黨提案。

吳思瑤稍早在院會發言時強調，年金改革不走回頭路，世代正義不能開倒車，民進黨團與現役公務員站在一起，捍衛年輕人權益，反對警察人員人事條例提高所得替代率的修法提案。

她並說明反對的三大理由，包括違反憲法平等原則，造成公務人員之間的差別對待；退休領的多，年輕人卻領不到，世代正義何在？現役公務員何辜；警消與軍人服役性質不同，警消的危勞特性應該在服職期間提高各項津貼、補助、保險及福利保障，政府都在做。一味提高退休警察的待遇，是劃錯重點搞錯方向。

國民黨立委牛煦庭說，最終三讀版本已相對周延也相對溫和，按照當初國民黨版本比照軍人，50年退撫基金多花1080億元，但勞保一年撥補1000億元，台電一年補貼2000億元，他要借用勞動部前部長何佩珊金口，「撥補也是改革，」呼籲政府不要當慣老闆，優化從警察開始，分化從今天停止，公平從今天開始。

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