立院三讀 警消退休所得替代率上限調至80%

立法院會今天三讀通過「警察人員人事條例」第35條修正案，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%，未來退休警消將按現職同等級人員的待遇標準，重新計算月退所得。

多名國民黨立委提案指出，警消、海巡、移民等人員任務性質繁重，長期處於高壓及危險的工作環境，有必要提高其退休所得的保障。經藍白黨團討論，所得替代率上限由原提案的90%下修至80%。並於今日院會表決，最終以60人贊成、49人反對，通過國眾兩黨再修正動議。

三讀條文明定，警察、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，依照附表三所定替代率計算。任職滿15年者，替代率為43.25%，其後每增加一年，替代率增給1.75%，最高增至36年，為80%；任職滿37年至第40年者，維持80%。未滿一年之畸零年資，按比率計算，未滿一個月者，以一個月計。

三讀條文也明定，修法前的退休警察人員亦適用相關規定，將按現職同等級人員的待遇標準，重新計算每月退休所得；並隨在職同等級人員本（年功）俸的調整而調整。相關修法所生公務員退撫基金增加的支出，行政院應每年自公務預算辦理撥補。

銓敘部估算，修法通過後，公務員退撫基金將增加給付668億元，加上原本年改節省經費挹注約減少1093億元，財務缺口將擴增1761億元，退撫基金將提早2年、在2049年破產。

銓敘部長施能傑昨在朝野協商時指出，修法不僅牽涉退撫基金財務，更影響退撫制度的公平性，大家根據相同標準繳錢、也繳一樣的費率，怎麼會警察退休時，給付比一般公務員高？月退所得甚至略高於常務次長，創造幾乎所有文官都無法接受的差距，也衝擊現有警力維持。

內政部長劉世芳預估，現職警察人數是6萬8120人，40歲以下警察約占現職51.6%，適用80%所得替代率人數粗估為7萬4747人，修法通過後，除了會有財務結構與世代差距，更會衝擊中央及地方政府預算。當退休俸與現職薪俸差異縮小，短期內定會造成大幅離退潮，難維持社會治安。

施能傑表示，後續的行政作業程序將重新審核3萬多名退休警察的退休金，以部內有限人力，恐需一段時間，他們建議後續工作由內政部接手；此外，還須等今年軍公教調薪案確定通過後，相關計算作業才能往下走。

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