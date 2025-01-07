傳王定宇不滿柯建銘外流團購息 徐巧芯：老綠男為我吵架
國民黨立委徐巧芯日前指控民進黨立委王定宇私改海軍軍服，並開放民進黨立院黨團成員團購。外傳王定宇不滿民進黨團總召柯建銘辦公室外流，和柯建銘爭執。徐巧芯今天表示，兩個老綠男為了她吵架，本小姐情何以堪。
徐巧芯日前揭發王定宇找海軍軍服廠商把外界無法購買的軍服去識別化，並將標籤ROC Navy改「Team Taiwan DPP」，且還要民進黨團成員「靜靜至後方套量」。
徐巧芯當時透露，在臉書貼出民進黨的內簽後，民進黨立刻在內部群組找內鬼，但她並不是從民進黨委員、助理手上拿到的這份資料，所以王定宇稱已經抓到人了，可能根本就是抓錯人。
對於民進黨找內鬼一事，有媒體報導稱，上周五院會之際，王定宇稱徐巧芯知情是因柯建銘辦公室消息外流，而柯建銘則認為團購外套並非什麼機密，不滿被王定宇扣帽子，雙方一言不合互嗆，王甚至揚言舉行記者會宣布退出黨團運作。
徐巧芯說，當初她就說不要「抓內鬼」，不然可能會很尷尬或者抓錯人？誰叫王定宇不聽，結果兩個老綠男為了她吵架，本小姐情何以堪。
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