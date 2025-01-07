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【重磅快評】從八炯的瓦釜，看瓊瑤的黃鐘

聯合報／ 主筆室
為緬懷瓊瑤，大陸東方衛視跨年晚會特別為瓊瑤打造「翩然有你」舞台，找來一眾「瓊女郎」獻唱瓊瑤電視劇的組曲。圖為俞小凡（右）和金銘唱「婉君」。圖／摘自東方衛視
為緬懷瓊瑤，大陸東方衛視跨年晚會特別為瓊瑤打造「翩然有你」舞台，找來一眾「瓊女郎」獻唱瓊瑤電視劇的組曲。圖為俞小凡（右）和金銘唱「婉君」。圖／摘自東方衛視

華人圈著名作家、編劇、影劇製作人瓊瑤於去年12月4日離世。為了緬懷瓊瑤，大陸東方衛視去年跨年晚會，特別為瓊瑤打造「翩然有你」舞台，找來一眾「瓊女郎」獻唱瓊瑤電視劇的組曲。這一幕，相信讓不少華人圈觀眾動容。

不過動容之餘，不免讓人想到：瓊瑤是在台灣成名、影響擴及兩岸乃至整個華人世界，這樣的緬懷紀念節目，不是應該由台灣的電視台來辦嗎？而登台表演的藝人，包括蔡琴、蕭薔、俞小凡、陳德容等人，不是都是出身自台灣嗎？但為何瓊瑤離世，除了文化部長李遠表示哀悼、中央大學辦了一個電影展，其餘幾乎沒有「官方色彩」表態？

說起瓊瑤，儘管作品臧否不一，但影響力是無可質疑的。著作等身的小說，被改編成電視劇、電影後，影響力進一步提升。別的不說，從60年代到現在，兩岸一線藝人幾乎都和瓊瑤戲劇脫不了關係。而台灣在「紀念瓊瑤」的缺席，對岸卻大張旗鼓在跨年晚會「緬懷瓊瑤」，在意義上，也就不只是「一個跨年晚會」這麼簡單了。

台灣官方「冷處理」瓊瑤，和近年的政治風向不無關係。儘管在娛樂、藝文領域影響巨大，但先是在港台成名、後促成兩岸合作許多戲劇，晚年更大多在大陸拍戲的瓊瑤，無論從發展軌跡和藝文題材來看，都是非常「中國」的。但「中國」卻恰恰是這幾年綠營「反中」情結下的大不韙。2020年總統選戰，瓊瑤還公開挺韓國瑜，這就讓自己的「政治不正確」，更上一層樓。

以一個看似八竿子打不著關係的人來舉例：近來在網路聲量很高的網紅八炯，竄紅的方式無他，就是透過各種方式去「舉發」誰和「中國」有密切關係。其舉證和論述方式，雖然幾乎都經不起任何考驗，甚至自己承認就是「為了拿文化部的補助」，但綠營支持者還是趨之若鶩，將之指控廣泛傳播，甚至連政府都成為其側翼，宣稱要查他揭發的「領有中國身分證的台灣人」。如此風向下，又怎能期待「瓊瑤離世」，能在台灣受到多少重視？

而如此現象，更令人憂心的是原本台灣在文化上可以和對岸競爭的優勢和資產，不但逐漸喪失，而且成為「對岸的資產」。東方衛視的跨年晚會「緬懷瓊瑤」就是一例。台灣自絕於中國文化，所以在台灣的中國文化資產，也被對岸接收。聖經上說「工匠丟棄的石頭，成了房角的基石」，大概就是這個意思了。

八炯的瓦釜雷鳴，其實只是政治現象。背後的推手，是全方位強推「去中」的民進黨。

文化資產 跨年晚會 關係

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