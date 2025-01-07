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新南向菁英計畫結訓 林佳龍：籌劃友邦海外圓夢基金

中央社／ 台北7日電

外交部今天舉辦「連結新南向菁英培育專班計畫」5校聯合結業典禮，外交部長林佳龍向104名畢業生致賀，期許學員將在台見聞分享母國親友；他並指出，正籌劃提供友邦「青年海外圓夢基金」，相信與夥伴國的青年人才交流將穩定發展。

第3屆「連結新南向菁英培育專班計畫」5校聯合結業典禮上午登場，由外交部長林佳龍主持，多個新南向國家駐台代表以及行政院經貿談判辦公室談判代表張煜霖、台亞會董事長蕭新煌、中興大學副校長周濟衆、北醫副校長張淑英、金門大學副校長洪集輝、北科大國際長范政揆、屏科大國際長石儒居出席觀禮。

2024年度「連結新南向菁英培育專班計畫」有104名來自新南向國家的學生來台參與為期5個月的課程，由中興大學、台北醫學大學、北科大、金門大學以及屏科大位學員量身打造中文課程、文化活動以及當地產業參訪行程。

林佳龍致詞時向學員致賀，並感謝多位駐台代表的全力支持；「連結新南向菁英培育專班計畫」提供各國青年學習台灣優勢的機會，尤其在醫學、半導體、智慧農業、兩岸關係以及氣候變遷治理等面向，深度體驗台灣活絡的公民社會以及民主生活方式。

林佳龍強調，透過學員在此建立的友誼，台灣與各國的關係得以深化，期許學員將在台見聞以及體驗分享給母國親友，也希望未來有他國學員參與「連結新南向菁英培育專班計畫」，促進彼此國家的成長與繁榮。

林佳龍指出，他上任後致力推動總合外交以及數位新南向倡議，藉五大信賴產業優勢，進一步促進民主國家之間的經濟韌性，也透過「八大旗艦計畫」深化與理念相近國家在半導體韌性供應鏈、新能源與碳權合作、智慧園區海外示範計畫、智慧醫療以及智慧農業等領域合作，這與「連結新南向菁英培育專班計畫」的5大專業領域相符。

林佳龍也說，總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」，提供台灣青年赴海外的機會，而他任內則擴大台灣獎學金、國際青年大使以及外交小尖兵的規模，目前正籌劃提供友邦「青年海外圓夢基金」，他相信台灣與夥伴國的青年人才交流將穩定發展。

外交部自2022年時辦理「連結新南向菁英培育專班計畫」，已有221名來自12國的青年菁英受惠，分別為澳洲、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、紐西蘭、巴基斯坦、菲律賓、泰國以及越南等12國。

林佳龍 菁英 青年

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