調查局調查班第61期結業典禮 賴清德：積極對抗來自中國的滲透、統戰
賴清德總統上午前往法務部調查局親臨主持「法務部調查局調查班第61期結業典禮」，賴清德致詞時恭喜103位順利結業的學員，進入社會為國家社會服務，也恭喜國家得到103位安全的生力軍。
賴清德也期勉調查局的學員，首先要深知調查工作的使命，此工作牽涉到國家安全，必須積極對抗來自中國的滲透、統戰及併吞，也涉及社會的穩定，須與相關部會協同合作，一起打擊犯罪，還有保護人民。第二是不忘初衷、堅持理想。第三要面對社會的持續進步，犯罪技巧也在創作，要相信邪不勝正，所以要精進各項專業。隨後賴清德代表頒發結證書，並頒獎表揚前三名學員李秉容、李子文及黃非比。
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