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調查局調查班61期結業 賴清德勉勵致詞兩度提滲透、統戰

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
法務部調查局今舉行調查班第61期結業典禮，賴清德總統主持頒獎並致詞。記者黃義書／攝影
法務部調查局今舉行調查班第61期結業典禮，賴清德總統主持頒獎並致詞。記者黃義書／攝影

法務部調查局今舉行調查班第61期結業典禮，賴清德總統主持頒獎，他致詞時二度提到中國的「滲透、統戰」，勉勵103位結業學員「深知工作使命」工作牽涉國家安全，必須積極對抗中國的滲透、統戰；他指出「權利之所在常常是誘惑之所在」，提醒結業學員們「不忘初衷」、「精進各項專業技能」。

賴清德今在調查班第61期結業典禮頒獎勉勵致詞，他表示，今天在歷史性場合，代表國家頒發證103位學員順利結業，恭喜各位家長，孩子們結業為社會為人民服務，也恭喜國家得到103位國家安全的生力軍，對國家來講是一大喜事。

賴清德今提三點勉勵學員，第一，「深知工作使命」，此工作牽涉國家安全，必須積極對抗來自中國的「滲透、統戰，及併吞」，牽涉到社會穩定，必須要與會相關部會合作一起打擊犯罪，讓社會安定；另一個使命是「保護人民」，希望每位學員一定能看重工作的重要性，也能了解肩負的使命；工作做得好，國家安全、社會安定、人民安心，365行業哪個行業跟工作和學員性質相似？我看很少，學員今結業，首先看重工作、了解使命。

第二點，賴清德勉勵學員一定「不忘初衷」，103學員裡有來自國家安全單位、警察單位，也有律師、會計師、土木技師等資格，大家對工作有使命感，不管受到任何威脅利誘，不忘初衷，肩負守護國家安全，維護社會安定，讓人民安心的重責大任。賴清德提醒，「權利之所在常常是誘惑之所在」，大家手握公權力執行任務時，必然會遇到困難、挑戰，甚至是威脅利誘，能不忘初衷是非常重要的。

賴總統指出，第三點，社會持續進步犯罪技巧持續創新，要秉持邪不勝正的信念，平常要「精進各項專業技能」，與相關部會、長官領導下打擊黑金、槍、毒、詐，達到使命、目標必須與時俱進，面對中國「滲透、統戰、各種伎倆」，我們的專業何嘗不需要與日俱進、時時創新、時時提高警覺。

學員代表致詞也指出，我們這一代出生在1990年代，自由民主法治價值從小根植血液中，面對始終虎視眈眈的境外敵對勢力，和威脅社會安全的犯罪不法分子，我們自當在前期學長努力耕耘之上，履行調查工作職責，盡心盡力守護國家。

統戰 賴清德

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