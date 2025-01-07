快訊

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

一殯拆完先曬地…里長爆黃仁勳看上 房市專家吐槽：八點檔都不敢這樣寫

壯世代促進法三讀 吳春城：以產業發展解決高齡問題

中央社／ 台北7日電
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天三讀通過壯世代促進法，力推這項法案的民眾黨立委吳春城說，本法具跨社會、跨黨派、跨部會、跨領域、跨世代等五大特點，是以產業發展手段，來解決高齡問題，也為高齡少子化的台灣找到可長可遠的出路。

壯世代政策與產業發展促進法（壯促法）三讀條文明定，「壯世代」指55歲以上有工作能力及意願的國民；政府應於本法施行後2年內發布國家壯世代人口政策白皮書，並定期依其績效及國內外情勢發展定期檢討。

領銜提案壯世代促進法的吳春城透過新聞稿表示，台灣的高齡化問題已跑在世界前端，55歲以上人口已超過800萬人；壯世代的出現，以社會議題帶動高齡化的正向社會運動，也將讓處於「高齡化」及「少子化」兩大問題的台灣，找到一條可長可遠的出路。

吳春城說，壯促法具跨社會、跨黨派、跨部會、跨領域、跨世代等五大特點，更重要的是過去對高齡社會的解方都是「社會資源的爭奪」，但壯促法卻是以產業發展手段，來解決高齡問題。

吳春城指出，在壯促法立法後，接下來就是公、私部門如何掌握「壯世代三支箭」充分配合、相輔相成，具體作為包括經濟部的壯世代產業認定與發展、金管會的壯世代金融措施與上市櫃公司永續作為、國科會的壯世代科技計畫與商品需求調研。

吳春城表示，另外還有勞動部的壯世代就業環境與退休準備、數發部的數位落差弭平、衛福部的第三人生理念宣揚、教育部的第三人生大學、運動部的全民運動、文化部的消費文化再造、以及國發會的整體壯世代政策規劃與協調等。

吳春城說，過去50年台灣增加將近1000萬人，形成以青少年為主的正金字塔型的人口結構，未來50年台灣將減少將近1000萬人，形成以高齡者為主的倒金字塔型社會，整個法令制度、產業結構、文化觀念都需要全盤更新。

吳春城表示，期待各委員會的立委們能在不同領域的議題上一起合作推動，打造台灣新時代的社會模式，持續為世界做出貢獻，也期待透過大家的努力，共同為台灣歷史寫下新的一頁，一起壯世代、壯台灣。

吳春城 運動 高齡化

延伸閱讀

立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

立院三讀 80歲以上長者聘外籍看護免巴氏量表

柯文哲加保4000萬元 民眾黨立委：陳佩琪與柯家自籌

相關新聞

無照香客大樓、英雄館、救國團活動中心 落日條款再延5年

立法院今三讀修正通過「發展觀光條例」部分條文，旅宿業者、觀光遊樂業務者未依發展觀光條例取得執照或登記證而經營者，由現行「...

立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

立法院會今天三讀通過壯世代政策及產業發展促進法，明定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，...

川普慶賀團規格不夠？ 藍委：賴政府不想讓韓國瑜加分

立法院長韓國瑜擬在18日，代表賴清德總統參加川普總統就職典禮，不過目前成員包含韓國瑜僅8人，讓各界憂心恐規格不夠。國民黨...

川普賀團規模不及以往？ 黃奎博：恐被解釋成誠意不足

立法院長韓國瑜18日將率領朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮，代表團成員不同以往有政黨人士、縣市首長。學者擔憂，若...

提高警消所得替代 綠提不咨請總統公布…游毓蘭：多恨警消？

立法院今日三讀通過「警察人員人事條例」修正案，警消人員退休後所得替代率從優，民進黨立院黨團提附帶決議，要求立法院不應咨請...

給韓國瑜出考題…綠：提高警消所得替代違憲 暫緩咨請總統公布

立法院今透過表決，三讀修正通過「警察人員人事條例」，提高警察退休所得替代率至80%；民進黨團憂造成世代對立，但礙於席次居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。