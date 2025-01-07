林佳龍接受日媒專訪 強調建立民主供應鏈必要性

外交部長林佳龍接受「日經亞洲」獨家訪問時，稱台灣為全球轉折點，他矢言將回應美國候任總統川普增加軍事開支的呼籲，並強調建立「民主供應鏈」的必要性。

這是林佳龍自去年5月上任後首度接受國際媒體訪問。他告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia），「中國的崛起對基於規則的國際秩序構成了挑戰，而台灣是世界力量平衡的轉捩點」，但他強調，台灣不只是一枚「夾在中間的棋子」。

林佳龍說：「我們是可以參與棋局的要角。我們希望志同道合的國家加強與台灣合作，以應對中國的威權擴張主義。」他表示，國際對台灣的支持已有所增加，因為這「符合許多國家的國家利益」。

林佳龍受訪前不久，總統府邀集19個中央部會與地方16個局處進行閉門桌上推演，模擬在地緣政治不穩定的情況下，中國共產黨針對第一島鏈進行大規模軍演，台灣該如何應處。

林佳龍說：「鑒於中國的擴張主義野心對第一島鏈、全球供應鏈及共同的民主價值構成威脅，中國對台灣的侵略將影響到整個世界。」第一島鏈連結日本列島、琉球群島、台灣，再南伸至菲律賓及東南亞各島嶼。

林佳龍警告說，中國已經發動了「混合戰爭」，結合以法律手段否認台灣的國際存在、心理和抹黑戰術，以及包括反覆入侵和大規模演習在內的軍事騷擾。

中國和台灣均申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），但由於北京企圖阻撓台灣加入，林佳龍敦促日本首相石破茂與台灣簽署單獨的貿易協議。

他說：「我們希望台灣與日本能儘快簽署經濟夥伴協議。我們一旦簽署了這項協議，將有助台灣加入CPTPP。」

在國防開支方面，林佳龍說，台灣已準備好進一步增加支出。他補充說，台灣的國防預算已達到國內生產毛額（GDP）的2.5%，超過日本、韓國和許多北大西洋公約組織（NATO）成員國。

林佳龍說：「為了回應美國總統當選人川普要求台灣展現出更強有力的自衛承諾，我們當然準備增加我們的國防預算。隨著中國軍力不斷增強，台灣必須相應增加國防開支。自然，更大筆的國防預算會反映在我們的軍事採購上，包括向美國購買武器。 」

此外，他也呼籲美國國防工業與台灣企業加強整合。「我們也希望解決軍事設備交付延遲的問題，並看看美國能否擴大軍事設備銷售範圍，（提供）更先進的產品。」

林佳龍還告訴「日經亞洲」，台灣將在與志同道合國家組成「民主供應鏈」方面扮演至關重要的角色，作為抗衡中國供應商的必要舉措。

林佳龍說，台灣已確定可在8個領域與美國、日本和歐盟等友好政府合作建立供應鏈，包括半導體、網路安全和人工智慧主權，以及沒有華為和中興通訊等中國供應商參與、值得信賴的網路基礎設施。

他說：「中國的『一帶一路』倡議和『數位絲路』正試圖影響許多國家的經濟和資訊安全。我們需要有一個非中國供應鏈的選擇，而台灣可以是一個選項。」

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