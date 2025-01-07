馬友友印度廚房香料粉農藥超標 食藥署退運銷毀

名店出包！衛福部食藥署今天公布，馬婕恩國際有限公司從阿拉伯聯合大公國輸入一批「綜合香料粉」，檢出殘留農藥三賽唑0.05ppm、芬普尼代謝物0.003ppm，不符合農藥相關規定，退運或銷毀60公斤，業者旗下擁有知名連鎖印度料理餐廳「馬友友印度廚房」。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富表示，馬婕恩國際有限公司從阿拉伯聯合大公國輸入的綜合香料粉，品牌名為MDH，製造廠則是R-PURE AGRO SPECIALITIES （FZE），產品被檢出殘留農藥三賽唑0.05ppm、芬普尼代謝物0.003ppm，依農藥殘留容許量標準，農藥芬普尼定量極限為0.002ppm；三賽唑為不得檢出，案內不符合商品共60公斤，依規定退運或銷毀。

林金富指出，去年爆發蘇丹紅食安事件，食藥署曾針對不分國別的香料，檢驗蘇丹色素和農藥，後續調整為不合格輸入地才設限制，其餘則解除，但阿拉伯聯合大公國在限制期間沒有香料輸入，因為沒有合格紀錄，就維持監視查驗，現在被查獲農藥殘留不合格，就維持監視查驗。

另外，奎達實業股份有限公司從美國輸入的蒜味帕瑪森風味粉，則被檢出0.4ppm的致癌農藥環氧乙烷，依農藥殘留容許量標準為不得檢出，製造廠為GOLD MEDAL PRODUCTS CO.，品牌名稱則為GOLD MEDAL，林金富說，從2024年8月12日至2025年2月11日止，對美國調味醬採逐批查驗。

食藥署統計，近半年邊境受理美國報驗321批，不合格批數為20批，不合格率為6.2%，主要不合格原因包括19批次檢出環氧乙烷，以及1批次二氧化硫殘留量不合格；自2024年11月23日起至2024年12月22日止，食藥署已停止15家美國製造廠的調味醬產品輸入。

食藥署今天公布的不合格品項共23件，包括美國出口蒜味帕瑪森風味粉、西洋參；中國大陸鮮花椒、冷凍青花菜、辣椒絲、乾辣椒、彩椒、冬瓜、乾蓮子、冷凍菠菜；日本鮮草莓4批、生鮮烏賊、蘋果；越南大白菜；阿拉伯聯合大公國綜合香料粉；印尼未炸蝦餅；委內瑞拉綠豆；韓國鮮草莓、鮮蜜柑；義大利鮮奇異果。

● 食安小辭典：監視查驗

監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。

進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。

監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。 馬婕恩國際有限公司從阿拉伯聯合大公國輸入的綜合香料粉。圖／食藥署提供

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