快訊

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

一殯拆完先曬地…里長爆黃仁勳看上 房市專家吐槽：八點檔都不敢這樣寫

公部門飯碗不香了！李來希轟「軍人18％快歸零」：一群三流的人治國

聯合新聞網／ 綜合報導
軍人示意照。圖／ingimage
軍人示意照。圖／ingimage

退休金、福利遭砍等原因，近年來公務員報考人數猛烈下滑，賴政府祭軍公教今年加薪3％，但不少民眾反映尚未收到款項，綠營對此稱，是因為中央政府總預算遭卡。而全國公務人員協會前理事長李來希7日忍不住發文表示，「公部門的飯碗不香了，如果連退休金都保不住，誰願意後半輩子跟著受苦受難？」

李來希今（7日）在臉書發文指出，「公部門的飯碗不香了，曾幾何時女性嘴裡的香餑餑不再爽口，是誰造成的？是誰讓鐵飯碗生鏽了？如果連退休金都保不住，誰願意後半輩子跟著受苦受難？不是嗎？其實，我不僅擔心個人的未來，更擔心這個國家的前景，把國家交給一群三流的人管理，未來還會有什麼盼頭？真是罪過啊！」

有網友表示「軍職人員與公教人員不同處在於，軍職人員是每年8月1日砍18％孳息」，李來希對此無奈坦言「軍職人員的18％快要歸零了」。

另外，李來希日前更算出從2025年1月1日開始，公教退休人員的退休所得，「它們是用退休人員退休時的俸級，以現在的俸級表相當職級的俸點，乘以2再乘以1.5%，就會得到所謂的應減金額」。講白了，就是用調薪之後的標準扣錢，直呼「減少的金額減幅超過預期，好似算不攏，這就是這個無良政權可惡之處」。

李來希嘆道，未來如果有調整所得，卻是以減薪之後的金額乘以應對的趴數，對退休人員如此嚴苛，實在是讓人不齒！

公務員 年改 李來希 軍公教 退休金

延伸閱讀

到底誰自私？約好一起看「魷魚遊戲2」 她怨男友偷跑反遭分手

到Apple買筆電遇戴墨鏡員工 對方身分曝光讓人感動：形象加分

出嫁女兒「娘家房間遭兄嫂霸占」東西被丟！過來人嘆：沒有家的感覺了

恨當兵！他買不到便宜00919和006208釣出更慘過來人「錯過200出頭台積電」

相關新聞

無照香客大樓、英雄館、救國團活動中心 落日條款再延5年

立法院今三讀修正通過「發展觀光條例」部分條文，旅宿業者、觀光遊樂業務者未依發展觀光條例取得執照或登記證而經營者，由現行「...

立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

立法院會今天三讀通過壯世代政策及產業發展促進法，明定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，...

川普慶賀團規格不夠？ 藍委：賴政府不想讓韓國瑜加分

立法院長韓國瑜擬在18日，代表賴清德總統參加川普總統就職典禮，不過目前成員包含韓國瑜僅8人，讓各界憂心恐規格不夠。國民黨...

川普賀團規模不及以往？ 黃奎博：恐被解釋成誠意不足

立法院長韓國瑜18日將率領朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮，代表團成員不同以往有政黨人士、縣市首長。學者擔憂，若...

提高警消所得替代 綠提不咨請總統公布…游毓蘭：多恨警消？

立法院今日三讀通過「警察人員人事條例」修正案，警消人員退休後所得替代率從優，民進黨立院黨團提附帶決議，要求立法院不應咨請...

給韓國瑜出考題…綠：提高警消所得替代違憲 暫緩咨請總統公布

立法院今透過表決，三讀修正通過「警察人員人事條例」，提高警察退休所得替代率至80%；民進黨團憂造成世代對立，但礙於席次居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。