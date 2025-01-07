公部門飯碗不香了！李來希轟「軍人18％快歸零」：一群三流的人治國
因退休金、福利遭砍等原因，近年來公務員報考人數猛烈下滑，賴政府祭軍公教今年加薪3％，但不少民眾反映尚未收到款項，綠營對此稱，是因為中央政府總預算遭卡。而全國公務人員協會前理事長李來希7日忍不住發文表示，「公部門的飯碗不香了，如果連退休金都保不住，誰願意後半輩子跟著受苦受難？」
李來希今（7日）在臉書發文指出，「公部門的飯碗不香了，曾幾何時女性嘴裡的香餑餑不再爽口，是誰造成的？是誰讓鐵飯碗生鏽了？如果連退休金都保不住，誰願意後半輩子跟著受苦受難？不是嗎？其實，我不僅擔心個人的未來，更擔心這個國家的前景，把國家交給一群三流的人管理，未來還會有什麼盼頭？真是罪過啊！」
有網友表示「軍職人員與公教人員不同處在於，軍職人員是每年8月1日砍18％孳息」，李來希對此無奈坦言「軍職人員的18％快要歸零了」。
另外，李來希日前更算出從2025年1月1日開始，公教退休人員的退休所得，「它們是用退休人員退休時的俸級，以現在的俸級表相當職級的俸點，乘以2再乘以1.5%，就會得到所謂的應減金額」。講白了，就是用調薪之後的標準扣錢，直呼「減少的金額減幅超過預期，好似算不攏，這就是這個無良政權可惡之處」。
李來希嘆道，未來如果有調整所得，卻是以減薪之後的金額乘以應對的趴數，對退休人員如此嚴苛，實在是讓人不齒！
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