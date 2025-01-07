三黨無異議通過壯促法 藍綠白上演大合影
立法院院會今天在三黨皆無異議下三讀通過壯世代政策與產業發展促進法草案，國民黨、民進黨、民眾黨立委三讀後一同在議場內大合影，形成本會期罕見的和樂融融景象。
壯世代政策及產業發展促進法定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，該法自民國115年1月1日施行，政府應該在2年內發布「國家壯世代人口政策白皮書」，並且定期依照績效檢討修正。
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