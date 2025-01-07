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適度提高警消所得替代率 民眾黨表態支持

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
民眾黨代理主席的立院民眾黨團總召黃國昌（中）表示為配合實際需要，同意「發展觀光條例」修正草案中的針對特定目的旅宿業者再延展5年，也將與國民黨團共同提案，適度提高警消所得替代率至最高80％。記者曾吉松／攝影
民眾黨代理主席的立院民眾黨團總召黃國昌（中）表示為配合實際需要，同意「發展觀光條例」修正草案中的針對特定目的旅宿業者再延展5年，也將與國民黨團共同提案，適度提高警消所得替代率至最高80％。記者曾吉松／攝影

立法院會上午處理延長國軍英雄館落日條款的「發展觀光條例修正草案」、提高退休警消所得替代率的「警察人事條例修正草案」、因應高齡化新設的「壯世代政策與產業發展促進法草案」，民眾黨代理主席的立院民眾黨團總召黃國昌表示為配合實際需要，同意「發展觀光條例」修正草案中的針對特定目的旅宿業者再延展5年，也將與國民黨團共同提案，適度提高警消所得替代率至最高80％。

民眾黨代理主席的立院民眾黨團總召黃國昌（右二）表示為配合實際需要，同意「發展觀光條例」修正草案中的針對特定目的旅宿業者再延展5年，也將與國民黨團共同提案，適度提高警消所得替代率至最高80％。記者曾吉松／攝影
民眾黨代理主席的立院民眾黨團總召黃國昌（右二）表示為配合實際需要，同意「發展觀光條例」修正草案中的針對特定目的旅宿業者再延展5年，也將與國民黨團共同提案，適度提高警消所得替代率至最高80％。記者曾吉松／攝影

所得替代率 民眾黨 高齡化

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