立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

立法院會今天三讀通過壯世代政策及產業發展促進法，明定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，該法自民國115年1月1日施行，政府應該在2年內發布「國家壯世代人口政策白皮書」，並且定期依照績效檢討修正。

民眾黨立委吳春城提出「壯世代政策與產業發展促進法草案」，歷經委員會詢答、公聽會討論等程序，仍然未能消除朝野立委歧見，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，經過朝野立委與部會官員討論，針對條文進行最後修正調整，全案在今天完成三讀程序。

根據三讀通過條文，為了因應超高齡社會，促使國家政策制定與產業發展，能夠因應人口變遷產生的新社會與市場結構，翻轉銀髮海嘯轉為國家發展動力，降低年輕世代負擔，實現世代經濟循環目標，維護壯世代人權與尊嚴，創造跨齡共榮、韌性永續的目標，因此制定本法。

三讀條文明定，壯世代是指55歲以上具有工作能力及意願的國民，主管機關為國家發展委員會，政府應積極推動、輔助壯世代產業的發展，培植壯世代新創及產業鍊，並且建立壯世代金融行動方案與指標，提供相關金融商品或服務鼓勵措施，同時提供壯世代金融教育，強化金融識能。

三讀條文規定，主管機關與目的事業主管機關應該鼓勵公私部門與學術機構合作，強化壯世代相關議題的研究與應用，主管機關至少每次5年辦理全國性壯世代狀況調查，並且出版統計報告。

三讀條文明定，政府應該積極推動壯世代就業，發展友善職場環境，建立合宜媒合及培訓機制，推動彈性工作模式，創造壯世代適性就業環境。此外，政府應該建立壯世代相關統計資料，每年定期公布。

三讀條文規定，各級政府應以首長或指定召集人，邀集相關學者、專家、民間機構、團體代表及壯世代族群代表，定期召開會議或論壇，協調、諮詢、審議及規劃推動與其主管業務相關的壯世代政策，各級政府應鼓勵企業及社會團體善盡社會責任，共同推動壯世代政策。

三讀條文明定，壯促法自民國115年1月1日施行，政府應該在施行後2年內發布國家壯世代人口政策白皮書，並且定期依照績效及國內外情勢發展定期檢討修正，各級政府配合國家壯世代人口政策白皮書，檢討主管的政策與行政措施，不符規定者應訂定、修正相關政策及行政措施。

吳春城透過新聞稿表示，壯促法具有跨社會、跨黨派、跨部會、跨領域、跨世代等五大特點，過去高齡社會的解方都是「社會資源的爭奪」，本法是以產業發展手段來解決高齡問題，期待朝野立委在不同領域共同合作，打造台灣新時代的經濟模式。

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