快訊

製作人揭大愛台內「外行高層亂搞」 有人私下收受：拍一檔就買一棟房子

北捷警小隊長性侵女兒348次遭起訴 同事坦言案件發生「不意外」

三重民宅倒塌全面拆除 受災戶「損失近千萬」痛哭：東西全沒救了

立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜敲槌三讀通過「壯世代政策及產業發展促進法」。圖／聯合報資料照片
立法院長韓國瑜敲槌三讀通過「壯世代政策及產業發展促進法」。圖／聯合報資料照片

立法院會今天三讀通過壯世代政策及產業發展促進法，明定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，該法自民國115年1月1日施行，政府應該在2年內發布「國家壯世代人口政策白皮書」，並且定期依照績效檢討修正。

民眾黨立委吳春城提出「壯世代政策與產業發展促進法草案」，歷經委員會詢答、公聽會討論等程序，仍然未能消除朝野立委歧見，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，經過朝野立委與部會官員討論，針對條文進行最後修正調整，全案在今天完成三讀程序。

根據三讀通過條文，為了因應超高齡社會，促使國家政策制定與產業發展，能夠因應人口變遷產生的新社會與市場結構，翻轉銀髮海嘯轉為國家發展動力，降低年輕世代負擔，實現世代經濟循環目標，維護壯世代人權與尊嚴，創造跨齡共榮、韌性永續的目標，因此制定本法。

三讀條文明定，壯世代是指55歲以上具有工作能力及意願的國民，主管機關為國家發展委員會，政府應積極推動、輔助壯世代產業的發展，培植壯世代新創及產業鍊，並且建立壯世代金融行動方案與指標，提供相關金融商品或服務鼓勵措施，同時提供壯世代金融教育，強化金融識能。

三讀條文規定，主管機關與目的事業主管機關應該鼓勵公私部門與學術機構合作，強化壯世代相關議題的研究與應用，主管機關至少每次5年辦理全國性壯世代狀況調查，並且出版統計報告。

三讀條文明定，政府應該積極推動壯世代就業，發展友善職場環境，建立合宜媒合及培訓機制，推動彈性工作模式，創造壯世代適性就業環境。此外，政府應該建立壯世代相關統計資料，每年定期公布。

三讀條文規定，各級政府應以首長或指定召集人，邀集相關學者、專家、民間機構、團體代表及壯世代族群代表，定期召開會議或論壇，協調、諮詢、審議及規劃推動與其主管業務相關的壯世代政策，各級政府應鼓勵企業及社會團體善盡社會責任，共同推動壯世代政策。

三讀條文明定，壯促法自民國115年1月1日施行，政府應該在施行後2年內發布國家壯世代人口政策白皮書，並且定期依照績效及國內外情勢發展定期檢討修正，各級政府配合國家壯世代人口政策白皮書，檢討主管的政策與行政措施，不符規定者應訂定、修正相關政策及行政措施。

吳春城透過新聞稿表示，壯促法具有跨社會、跨黨派、跨部會、跨領域、跨世代等五大特點，過去高齡社會的解方都是「社會資源的爭奪」，本法是以產業發展手段來解決高齡問題，期待朝野立委在不同領域共同合作，打造台灣新時代的經濟模式。

主管

延伸閱讀

批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

立院三讀 80歲以上長者聘外籍看護免巴氏量表

柯文哲加保4000萬元 民眾黨立委：陳佩琪與柯家自籌

白委：柯文哲並非欽點黃國昌代理 沒有指定黨主席問題

相關新聞

無照香客大樓、英雄館、救國團活動中心 落日條款再延5年

立法院今三讀修正通過「發展觀光條例」部分條文，旅宿業者、觀光遊樂業務者未依發展觀光條例取得執照或登記證而經營者，由現行「...

高雄南延案 國民黨：浪費公帑和韓國瑜公道該找誰討？

行政院長卓榮泰日前宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，推翻今年1月由行政院前院長蘇貞昌核定的「左營案」。國民黨表示，卓榮泰...

馬友友印度廚房香料粉農藥超標 食藥署退運銷毀

名店出包！衛福部食藥署今天公布，馬婕恩國際有限公司從阿拉伯聯合大公國輸入一批「綜合香料粉」，檢出殘留農藥三賽唑0.05p...

三黨無異議通過壯促法 藍綠白上演大合影

立法院院會今天在三黨皆無異議下三讀通過壯世代政策與產業發展促進法草案，國民黨、民進黨、民眾黨立委三讀後一同在議場內大合影...

立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

立法院會今天三讀通過壯世代政策及產業發展促進法，明定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，...

【專家之眼】台灣沒有樂觀的本錢：美中台三角關係演進

隨著聯邦眾議院議長選舉的順利落幕，即使在共和黨右派議員放話杯葛之下，於第2輪投票即讓議長參選人麥克強森（Mike Joh...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。