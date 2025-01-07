旅館登記暫緩 香客大樓、國軍英雄館等落日條款再延5年

寺廟香客大樓、國軍英雄館或救國團活動中心等特定對象住宿場所，在2015在年時明定須在10年緩衝期內申辦旅館登記，今年1月21日時效屆滿。國民黨與民眾黨今天在人數優勢下，在立法院三讀通過發展觀光條例部分條文修正草案，其中第70條之2，落日條款再展延5年，至2030年（民國119年）1月21日。

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