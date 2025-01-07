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無照香客大樓、英雄館、救國團活動中心 落日條款再延5年

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜今上午敲槌，三讀通過「發展觀光條例」修正案。圖／聯合報資料照片
立法院長韓國瑜今上午敲槌，三讀通過「發展觀光條例」修正案。圖／聯合報資料照片

立法院今三讀修正通過「發展觀光條例」部分條文，旅宿業者、觀光遊樂業務者未依發展觀光條例取得執照或登記證而經營者，由現行「處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並勒令歇業」，改為「處新台幣10萬元以上200萬元以下罰鍰，並勒令歇業」。發展觀光條例「落日條款」延長5年。

國人從事國旅增加，旅遊住宿安全與業者經營品質成為關注重點。立法院今三讀通過發展觀光條例修正案，加重對不肖業者處罰。

旅宿業者經主管機關檢查而未合規者，由現行「處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰」，調高為「處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰」，未完全改善前，可勒令停止提供服務。

旅宿業者、旅行業務或觀光遊樂業務者等，未依發展觀光條例，取得執照或登記證而經營者，由現行「處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並勒令歇業」，改為「處新台幣10萬元以上200萬元以下罰鍰，並勒令歇業」。

未依發展觀光條例領取登記證而經營民宿者，由現行「處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令歇業」，改為「處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並勒令歇業」。

未依發展觀光條例規定，領取旅宿、民宿登記證等，以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等，散布、播送或刊登營業訊息者，由現行「處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰」，改為「處新台幣10萬元以上150萬元以下罰鍰，並命限期移除。屆期不履行者，得按次處罰」。

旅行業未依發展觀光條例第31條規定，辦理履約保證保險或責任保險者，增訂「處新台幣3萬元以上50萬元以下罰鍰」。

而交通部發展觀光條例2015年修正，明訂特定對象住宿場所，例如寺廟香客大樓、國軍英雄館或救國團活動中心等，須在10年緩衝期內申辦旅館登記，今年1月21日時效屆滿。在國民黨、民眾黨人數優勢下，立法院今也三讀通過，修正發展觀光條例第70條之2，落日條款再展延5年，至2030年（民國119年）1月21日。

至於第53條，民進黨立委王美惠等提案，凡旅宿業者有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，提高行政罰鍰。不過，國民黨方面質疑何謂玷辱國家榮譽、損害國家利益，定義和行為樣態尚待釐清，故以人數優勢否決，維持現行條文。

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