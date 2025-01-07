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高雄南延案 國民黨：浪費公帑和韓國瑜公道該找誰討？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供

行政院長卓榮泰日前宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，推翻今年1月由行政院前院長蘇貞昌核定的「左營案」。國民黨表示，卓榮泰打臉蘇貞昌5年前為反對時任高雄市長韓國瑜因而主張的左營方案，然而消失的時間、靡費的國帑以及韓國瑜的公道卻該找誰討？

國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。

國民黨批評，民進黨政治凌駕專業，從此次的高鐵南延到日前審理的大法官人選皆是如此，民進黨唯有相信專業，將意識形態撤出決策，才有可能重拾人民信任。

國民黨表示，民進黨在高雄執政數十載，高雄的建設卻是一拖再拖，簡直是將高雄作為政治提款機，甚至為了政治利益，不惜犧牲經濟建設。呼籲民進黨必須重新反省，否則人民將用選票將其下架。

國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨為了反對韓國瑜支持的高雄方案，蘇貞昌力主左營方案，結果再被認為環評、安全性皆有疑慮後，卓榮泰重新拾起高雄方案，空轉五年的建設、高達上億元的評估經費，皆成為落花流水，要全民來買單。圖／國民黨提供

國民黨 民進黨 韓國瑜

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