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【專家之眼】台灣沒有樂觀的本錢：美中台三角關係演進

聯合報／ 盧信昌／台大副教授
行將在川普任上派駐到以色列，阿肯色州的前州長，哈克比（Mike Huckabee）這幾天訪台，此行選擇拜訪電機大廠的大同公司，與董事長王光祥先生達成共識，可望推動在以色列等地的重建工程。圖／聯合報系資料照片
行將在川普任上派駐到以色列，阿肯色州的前州長，哈克比（Mike Huckabee）這幾天訪台，此行選擇拜訪電機大廠的大同公司，與董事長王光祥先生達成共識，可望推動在以色列等地的重建工程。圖／聯合報系資料照片

隨著聯邦眾議院議長選舉的順利落幕，即使在共和黨右派議員放話杯葛之下，於第2輪投票即讓議長參選人麥克強森（Mike Johnson），獲得218票來完成連任！到如今的諸多發展，川普總統當選人的實質影響力，確實超人一等。

於大選結束的過去兩個月以來，部分媒體人士不免憂心忡忡，他們不看好美國朝野大對抗之下，川普第二任期的勢頭；不過，強森議長有川普的此番介入協調，比起前一回的選舉少吃了很多同僚的排頭。而且不像他的前一任是足足耗時一個星期的穿梭蹉跎，強森議長居然在一天內即能取得過半票數、完成就職的大場面。

此外，機靈的企業人士透過就職典禮的大肆鋪張，紛紛趕搭末班車來做捐款。而一度將川普看作異己的烏克蘭戰時總統澤倫斯基，也在此際改口稱讚川普，說他個性上的不可捉摸，將會是促成俄、烏和談最有力的籌碼。

有趣的是，行將在川普任上派駐到以色列，阿肯色州的前州長，哈克比（Mike Huckabee）於這幾天訪台；哈比克州長在陳水扁總統的第二任，到訪過台灣。準大使在此行選擇拜訪電機大廠的大同公司，與董事長王光祥先生達成共識，可望推動在以色列等地的重建工程；不過具體內容，則尚未透露。

歷經一年多的以巴衝突，造成在加薩走廊的驚人傷亡與基礎建設的徹底毀壞；因此這看似雲淡風輕的拜會，表面上只是確認該州與台灣有長久的商業往來。只是如何貫徹川普意志，與隱藏其後的目的與日後安排，才是台灣朝野各界所該思考的。

直白的說，讓台灣提撥一成的國民所得充當經費，於川普而言，只是在給軍工產業畫大餅。一則，出現在台灣的美國軍人，人數很少，軍事武器的操作技能與維修能力的移轉，很難在短時間內擴大接收各類設備；再則，美國軍功產業的產能早已滿載，就算是看得到、也會吞不下的。

反之，作為當事人的王光祥董事長則認為，大同公司在機電設施的競爭力，若能協助加薩走廊的重建工作，相信會得心應手的；此外，為因應回流到美國製造的新趨勢，除開現有洛杉磯的分公司，也要把產品都放到美國作生產，以便配合川普總統的政策訴求。

誠然，以人道救援為名，讓台灣政府出錢出力，比起一成GDP的軍備支出，科目明確，既不會開罪北京太多；又能夠上手立功，幫川普總統的貫徹號令、世界威望與和平天使的形象，從中東、波蘭到烏克蘭的軍需與重建，因為有台灣的口袋與公私部門的協力幫忙，一路都開綠燈的。

至於要引進大同公司的哪些產品、建設技術，來協助以色列在加薩走廊的重建計畫呢？準大使哈克比表示，目前他也沒有具體想法；但深信以大同公司的能力與技術品質，將會在以色列廣受歡迎。

以色列 川普 美國

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