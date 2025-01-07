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提高警消退休所得替代率／藍委：職業風險高 內政部：忽視現行福利

聯合報／ 記者鄭媁李奕昕／台北報導

攸關提高警消退休所得替代率的「警察人員人事條例」修正草案，立法院會今拚三讀。藍白支持修法，但朝野意見仍分歧，內政部及銓敘部也持反對態度。

國民黨立委牛煦庭指出，警消、海巡工作性質跟公務員不同，包括人事制度、勞動條件，還有警消危勞早退等問題；且許多行政機關執行勤務時，時常要求警消協助各機關，顯示其職務特殊性有別於一般公務員。

牛煦庭說，近七年統計，警察占全國軍公教人數百分之八，卻有高達百分之廿八因公死亡，若加計消防人員比率更高，顯示警消職業風險跟一般公教不同，既然人事制度、工作內容都自成體系，當然有本質上差異，卻使用相同退休制度。民眾黨立委麥玉珍認為，應對兩岸緊張、戰爭風險等國安挑戰，警消與國軍退休制度一致。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘說，警消確實是高風險工作，但和軍職仍有本質上不同，軍職廿四小時在營區，其移動與休假自由被限制，加上軍職服役期間短，沒升上去就是退休，因此採百分之九十所得替代率上限；現職警消除了提供危險加給與勤務加給，近年來因少子化，警校招生困難，貿然提高退休所得替代率，恐面臨大退休潮。

內政部長劉世芳說，警消福利包括公益信託基金、執勤獎金，及深夜危勞性勤務津貼支給等十五項；目前修法忽視現行制度，無視危險勤務發生在現職，恐造成世代對立。

警察及眷屬關懷協會理事長游毓蘭說，警察工作性質在公務人員中屬特殊，退休應受特別保障。

所得替代率 警察

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