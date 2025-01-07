警察年改今闖關 銓敘部：獨厚警職

立法院會今將處理「警察人員人事條例」修正草案，擬將警察退休所得替代率上限調至百分之八十，朝野因無法達成共識，將交付院會表決，可望完成三讀。銓敘部長施能傑昨天列席立院朝野協商時重申反對立場，並憂心修法造成的退休所得差距，獨厚警職「到難以想像」。

立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商警察人員人事條例修正草案。施能傑指出，修法不僅牽涉退撫基金的財務，還有衡平性原則，更會影響到人數超過警職五倍多的廣大現職及已退休公教人員。首先，現職警察待遇及福利制度已有特別對待，退休後就沒有危勞的事實；其次，軍人的服役特性與警察不同，不適合完全比較。

施能傑說，銓敘部最在意退撫制度的公平性，大家同樣參與這個基金，根據相同標準去繳錢、也繳一樣的費率，怎麼會有警察退休時，給付比一般公務員高？所得替代率上限硬提高至百分之八十，會創造出「幾乎所有文官無法接受的退休所得差距」。

他舉例，八成的基層警察退休時是五二五俸點，若修法通過，以去年月退所得上限約是七萬四五四四元，若今年再調薪，會增加到七萬六七八○元，這個數字比常務次長都還高，但包括十一職等以下公務員、高中以下教師、大學教授都會比他們低。

施能傑表示，根據新制度算出來的七萬多元月退，相當於警正四階九成月薪，「大家想想看，我如果退休時可以拿九成薪，這對警力維持的衝擊會有多大？」

國民黨立委王鴻薇質疑，銓敘部說若修法，五十年後財務缺口將達一七七二億元，退撫基金將提前破產；但台電不用等五十年，光一年就虧損兩千億元起跳，不改善財務惡化，就靠政府撥補，如果一千七百多億元會讓退撫基金惡化到破產，台電是不是讓整個國家都破產？

施能傑說，此案若修法通過，後續行政作業程序將重新審核三萬多名退休警察退休金，以銓敘部有限人力恐需一段時間，建議後續工作由內政部接手；另還須等今年軍公教調薪案確定通過後，相關計算作業才能往下走。

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