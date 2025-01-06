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北韓發射彈道飛彈 外交部譴責破壞區域穩定

中央社／ 台北6日電
圖為北韓去年10月底發射「火星砲-19」型洲際彈道飛彈。美聯社
圖為北韓去年10月底發射「火星砲-19」型洲際彈道飛彈。美聯社

韓國聯合參謀本部表示，北韓今天向東海發1枚疑似極音速中長程彈道飛彈的物體。外交部譴責此一破壞區域穩定的行徑，並表示，將持續與理念相近國家合作維護印太區域的自由開放與繁榮穩定，以及韓半島的和平發展。

這是北韓繼去年11月5日朝東岸外海發射短程彈道飛彈以來首度射彈。韓國聯合參謀本部（Joint Chiefsof Staff）表示，中午12時左右偵測到1枚從平壤地區發射的中長程彈道飛彈（IRBM），這枚飛彈飛行約1100公里後墜入海中。

外交部晚間透過新聞稿指出，譴責此一破壞區域穩定的行徑，並敦促地區各國負起責任，努力捍衛和平。

外交部表示，將持續關注北韓各種作為，並與理念相近國家積極合作，維護印太區域的自由開放與繁榮穩定，以及韓半島的和平發展。

北韓 外交部 彈道飛彈

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