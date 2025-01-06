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司法關說難定義 綠委盼公聽會、藍委喊不要拖

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
國民黨立委林思銘希望朝野立委對於增訂刑法妨害司法公正罪章不要再拖了。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林思銘希望朝野立委對於增訂刑法妨害司法公正罪章不要再拖了。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今排審增訂刑法妨害司法公正罪章，但朝野立委各修法版本對於妨害司法公正的司法關說定義卻意見不一。不少民進黨立委包括沈發惠、鍾佳濱、莊瑞雄都希望召開公聽會廣納各界意見，但國民黨立委林思銘、羅智強則認為，這已是當年蔡英文司改國是會議的結論，呼籲立委們盡速立法不要再拖。

國民黨立委吳宗憲表示，所謂不法關說是運用其職務或身份地位之實質影響力，使司法人員為積極作為或消極不作為，運用其職務及身份地位實行影響力。但民進黨立委沈發惠反問並暗指民眾黨為挺柯文哲發起的1月11日司法節號召支持者「111釘孤支」這類的聚眾活動，難道這樣的不確定法律概念就不用定義嗎？

民進黨立委吳思瑤指出，司法關說為什麼只限於承辦的檢察官或法官？那對檢察官、法官的長官進行與關說具有同樣效用的例如請託、施壓，或是說立委在審預算時，或是以安排專案報告、臨時提案等方式，去干預司法個案，要不要一併算入妨害司法公正的範圍？

國民黨立委林思銘認為，不法關說並不會造成未來檢察官或法官在審判或起訴時，無所適從的的情況，只要立法者把它定義清楚就好，不會是不確定的法律概念，反而應該迅速立法，讓國家的司法能夠更公正，希望各位委員不要再拖了。

司法 國民黨 關說

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