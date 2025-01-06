警消年改案明闖關 銓敘部長反對：獨厚警職到難以想像

立法院會明將處理「警察人員人事條例」修正草案，擬將警察退休所得替代率上限調至80%。銓敘部長施能傑今列席立法院朝野協商時重申反對立場，並憂修法造成的退休所得差距，獨厚警職工作到難以想像。由於朝野無法達成共識，此案明將交付院會表決，仍可能3讀。

立法院長韓國瑜今下午召集朝野黨團協商警察人員人事條例修正草案。國民黨立委牛煦庭指出，警消、海巡工作性質跟一般公務員有所不同，包括人事制度、勞動條件，還有警消危勞早退等問題，強度也不一樣。

牛煦庭表示，近7年統計，警察人數占全國軍公教8%，相較下卻有高達28%的因公死亡比率，顯示該職業風險跟一般公教確有不同，既然人事制度、工作內容都自成體系有所不同，當然有本質上的差異，卻使用相同的退休制度，齊頭式的假平等會造成真不公。

國民黨立委王鴻薇質疑，銓敘部說若修法，50年後財務缺口將達到1772多億元，退撫基金將提前破產，台電不用等50年，1年就要虧損2000億元起跳，不改善財務惡化，就靠政府撥補，請問1700多億會讓退撫基金惡化到破產，台電是不是讓整個國家都破產？

施能傑指出，銓敘部不贊成修法的原因，不僅牽涉退撫基金的財務問題，還有衡平性原則，更會影響到人數超過警職大概5倍多的廣大現職及已退休的其他公教人員。首先，現職警察的待遇跟福利制度已有特別對待，退休後就沒有危勞的事實；其次，國軍工作跟警察的工作當然都是危勞，但軍人的服役特性跟警察不同，不適合完全來比較。

施能傑說，以35年資、退休所得替代率最高80%版本來看，公務員按照現行退撫制度，所得替代率上限降到118年會是60％，所以就是產生20％的差距，銓敘部最在意退撫制度的公平性，大家同樣參與這個基金，根據相同標準去繳錢、也繳一樣的費率，怎麼會有警察退休時，給付比一般公務員高？除非警察人員自成一套體系，重新計算過，可是目前不是。

施能傑說，現在硬拉成80%，會創造出「幾乎所有文官沒有辦法接受」的退休所得差距，這個退休所得差距就是獨厚警職工作到難以想像。

他舉例，八成的基層警察退休時是525俸點，若修法通過，他們113年月退所得上限約是7萬4544元，如果今年再調薪，就會增加到7萬6780元，這個數字大概比常務次長、司處長都還高一點，包括11職等以下的所有公務員、高中以下老師、大學教授都會比他們低，更何況在地方政府的公務員，很少超過12職等。

施能傑說，現況是，有八成左右的525俸點基層員警，與8職等公務員的薪水大概差了8000元，即使都不修法，去年九成5以上的警職人員，平均實質退休所得大概是5萬元以上，去年新退休者大約是5.9萬元，假設退休所得再調整，未來退休基層警，大約年所得上限很可能會到92萬元，已經超過今年發布的退休金免稅所得86萬元，甚至比民間月薪資或經常性薪資都還高。

此外，施能傑提到，這項修法也會衝擊警力的穩定性，因為根據新制度算出來的7萬多元，相當於警正4階的九成月薪（525俸點加上專業加給、警勤加給），「大家想想看，我如果退休的時候可以拿九成薪，這對警力維持的衝擊會有多大，」這是大家要去思考的問題。

施能傑強調，他是第三次進到政府部門服務，對台灣的文官制度跟政府體系有相當程度的了解，在他擔任人事長任內，應是歷任對現職警察待遇與福利最支持的人事長，現在轉到銓敘部，主管退休法律制度跟基金，他必須負有守護每個公務員在退撫基金裡被平等對待的責任。

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