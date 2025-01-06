警察退休金無共識 朝野吵不休送院會

立法院6日進行朝野協商，為了國民黨希望提高警消退休金，民進黨卻擔心損及退撫基金運作，雙方吵得不可開交，綠營總召柯建銘多次拍掉韓國瑜的麥克風，讓韓國瑜一度無奈退席。經過多次發言仍無共識，韓國瑜宣布送院會表決。

藍為高風險警消請命

立法院6日針對《發展觀光條例》第2條及第70條之2條文修正草案、《警察人員人事條例》修正第35條條文及增訂附表三草案等案。在協商《警察人員人事條例》時，國民黨立委牛煦庭表示，希望能將警察退休金的所得替代率提高到80%，避免危老還有比照軍人的所得替代率。

民眾黨立委麥玉珍則說，高風險的警消海巡應該提供比較好的退休保障，且目前兩岸風險上升，盼所得替代率可提高到9成。但民進黨書記長蔡易餘認為，警察與軍人不同，軍人的服役年限較短，且行動受到限制，軍人的所得替代率本來就不能太低，政府已經有改善現職的警消待遇。

銓敘部反對修法

蔡易餘則希望韓國瑜協商的時候，不要因為各黨已經協定要表決，讓朝野協商成為過場，但韓國瑜表示，他也有預擬協商結論，但各黨就是沒有結果，他也不想將沒有共識的法案送入院會。

銓敘部長施能傑則說，不贊成修法，因為提高所得替代率會影響退撫基金財務，還要兼顧公平原則，若以國民黨所得替代率80%、35年年資來計算，未來要退休或已退休的公務員所得替代率僅有60%，所有文官無法接受退休所得差距，多數警察退休是525俸點，月退休所得上限74544元，還比常務次長與11職等以下公務員高。

老柯打斷韓院長講話

人事總長蘇俊榮與內政部長劉世芳也都表示反對。因此韓國瑜宣布將《警察人員人事條例》部分條文修正草案送交院會表決，但民進黨立院總召柯建銘認為還需要討論，但王鴻薇希望趕快進入後續協商，但民進黨幹事長吳思瑤質疑王鴻薇一直插話，王鴻薇反批是柯建銘講太久與插話，並直言柯建銘前面已經講了一個多小時，雙方不停鬥嘴。

後來柯建銘為了阻止韓國瑜宣布送院會，還數次打斷韓國瑜講話，還多次將他的麥克風用力撥往一旁，讓韓國瑜無奈暫時離開座位約20分鐘，隨後才返回繼續主持，而在韓國瑜退場期間，藍綠立委紛紛拿起麥克風互嗆，講話聲音彼此交疊、各說各話。

無共識送院會表決

韓國瑜在20分鐘後重回議場，並讓各黨進行最終發言，王鴻薇不滿指出，警消在風災、火災出身入死，加上警校的招生逐漸變少，增加退休待遇合情合理。不過韓國瑜最後再次無奈表示，各方沒有達成共識，《警察人員人事條例》送交院會表決，隨後宣布休息，吳思瑤則抱怨沒有發言到。

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