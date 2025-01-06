指衛福部護航黑熊學院 王鴻薇：對違規部分沒說明

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今揭露，黑熊學院於「衛福部公益勸募平台」勸募涉嫌違反「公益勸募條例」，衛福部稱合法。王鴻薇批評，衛福部根本就是護航黑熊學院，沒有針對違規的部分說明。

王鴻薇表示，衛福部今天針對黑熊學院涉嫌違反公益勸募條例發出新聞稿說明，內容都指涉黑熊學院事前申請合法，並且公告可供責信，但針對事後證實違規的部分根本沒有說明。

王鴻薇說，她今天所質疑的，是黑熊學院取得募款身分後，事後卻實際違反公益勸募條例，涉嫌從事政治活動，她就是依照衛福部所述，來責信黑熊學院，請衛福部收到她的檢舉資料後依法調查，給社會大眾及其他在公益平台上募款的弱勢團體，一個合理的交代。

王鴻薇指出，黑熊學院在「113年台灣民防教育推廣計畫」勸募用途寫的是「教育事業」名目是要推廣民防教育，但是同樣的事情在黑熊學院網站目的變成「台灣主站派，接力護台灣」裡面包括的項目包括「接力護台灣」、「千人排字Defend Taiwan」、「向國際媒體發聲」、「自由的知識是對抗獨裁的武器」、「日本、美國進行台灣宣傳」，已完全和黑熊學院原始的民防教育推廣計畫完全不一樣，也請衛福部詳查。

王鴻薇強調，上述內容她都有舉出照片及目的變更的證據，如果按照衛福部的新聞稿內容，黑熊學院事前涉及的是欺騙主管機關募款目的及活動內容，事後實際上卻將這些公益募款平台上面募款經費提供給特定政治活動，這些公然違反條例的事實都需要被釐清。

王鴻薇說，根據今天她查閱公益勸募平台，114年黑熊學院又在公益勸募平台提出「114年台灣民防教育推廣計畫」繼續排擠這些弱勢團體募款，而且今年還要募款1800萬，又要增加300萬，如果衛福部不能給出明確解釋，如果未來會有更多政治或宗教目的團體，違反規定上架平台，我們如何面對這些嗷嗷待哺的弱勢團體。

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