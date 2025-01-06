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青鳥咒藍委 游淑慧也自曝被小草出征：鍵盤後何其相似

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧。記者楊正海／攝影
台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧。記者楊正海／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘提出罷免立院正副院長韓國瑜、江啟臣及國民黨41席區域立委。立委徐巧芯在臉書貼出「青鳥將藍營立委做成紙紮人，詛咒全員去死」的P圖。國民黨議員游淑慧今也在臉書自曝被小草出征，嘆「鍵盤後的詛咒。是一種無力扭曲的發洩。」

游淑慧說，她看到民進黨網軍P圖詛咒藍委「全員去死」、把徐巧芯P圖成紙紮人，就想到這陣子小草對她的出征，何其相似。

游透露，她助理說，覺得真的很沒水準，看了心情很阿砸 (台語鬱悶) ，不過她跟助理說：有什麼難過的，可能他們的心理更阿砸，才會需要發洩。「我們每天過得心安理得、平安快樂」；「不管青鳥或小草，躲在鍵盤背後的扭曲和陰暗，何其相似。」

游淑慧說，她看到民進黨網軍P圖詛咒藍委「全員去死」、把徐巧芯P圖成紙紮人，就想到這陣子小草對她的出征，何其相似。圖／引用自游淑慧臉書
游淑慧說，她看到民進黨網軍P圖詛咒藍委「全員去死」、把徐巧芯P圖成紙紮人，就想到這陣子小草對她的出征，何其相似。圖／引用自游淑慧臉書
游淑慧說，她看到民進黨網軍P圖詛咒藍委「全員去死」、把徐巧芯P圖成紙紮人，就想到這陣子小草對她的出征，何其相似。圖／引用自游淑慧臉書
游淑慧說，她看到民進黨網軍P圖詛咒藍委「全員去死」、把徐巧芯P圖成紙紮人，就想到這陣子小草對她的出征，何其相似。圖／引用自游淑慧臉書

國民黨 民進黨 游淑慧

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