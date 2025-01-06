黑熊學院違法募資？衛福部：屬合法 對計畫內容無意見

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天上午舉行記者會，揭露黑熊學院於「衛福部公益勸募平台」勸募涉嫌違反「公益勸募條例」。她抨擊黑熊學院涉嫌違法，要求主管機關立刻檢視並徹查辦，且衛福部要給個交代。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，針對黑熊民防教育協會公益勸募疑義案，「屬於合法，且對活動計畫內容無意見」。她指出，「社團法人黑熊民防教育協會」是經過內政部許可設立的社團法人，屬於公益勸募條例第5條第1項規定的勸募團體，資料合法合規。

王鴻薇強調，由民進黨立委沈伯洋創辦的「黑熊學院」，違法用公益勸募的資金從事政治活動，光是「113年台灣民防教育推廣計畫」募資就超過1500萬，募款成效超過102%，比起其他弱勢團體募款進度緩慢不到1%、甚至0%，簡直天差地別，已經嚴重壓縮到其他運用公益勸募平台的團體。

王鴻薇質疑，黑熊學院在自己私設的募款網站上，已經有多起募款成功的案例，強大的能力不應該上架衛福部的公益勸募平台，根本是浪費社會資源。沈伯洋回應，黑熊學院從創立以來，都是依照合法的勸募字號進行相關作業，他反批這是烏龍爆料，是在野黨為了轉移罷免、毀憲亂政焦點。

沈伯洋表示，黑熊學院所募得的款項完全公開在勸募平台上，「一切合法、完全公開」，舉辦的活動皆著重於推廣全民防衛相關議題、知識和技能訓練，希望提升社會韌性，各項募款計畫歡迎全民檢視。

楊雅嵐表示，黑熊學院依該會章程宗旨及公益勸募條例規定，向衛福部申請「113年台灣民防教育推廣計畫」勸募活動許可，辦理教育宣導正確防災知識、全民防衛知識、國際交流論壇及製作民防知識教材等活動。

衛福部會辦黑熊學院許可設立的主管機關及相關業務機關，還包括內政部、國防部、教育部、內政部消防署及警政署，均無意見，核予許可勸募文號辦理在案。其勸募活動方式、用途等相關資訊，均公告於衛福部公益勸募管理系統，供民眾查詢及作為捐款之參據，落實公開責信。

楊雅嵐說，「113年台灣民防教育推廣計畫」許可勸募期間至113年底，財物使用計畫至114年底。勸募活動所得收支、成果報告及支出明信等，須依公益勸募條例第18條及第20條辦理備查，並於公益勸募管理系統公告。

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