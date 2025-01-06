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韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

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韓國瑜朝野協商籲「氣氛融洽點」 自嘲恐是最後一次主持

韓國瑜自嘲馬上就要被罷免 「最後一次主持朝野協商」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院下午召集協商討論多項法案，這也是柯建銘說要罷免韓國瑜後兩人首次現身同一場合。韓國瑜（右二）呼籲大家開會氣氛融洽一點，自嘲自己可能是最後一次主持協商了，因為馬上要被罷免了，聽完現場哄堂大笑。記者黃義書／攝影
立法院下午召集協商討論多項法案，這也是柯建銘說要罷免韓國瑜後兩人首次現身同一場合。韓國瑜（右二）呼籲大家開會氣氛融洽一點，自嘲自己可能是最後一次主持協商了，因為馬上要被罷免了，聽完現場哄堂大笑。記者黃義書／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日喊出「雙罷」，揚言罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，還有國民黨全國41席區域立委，韓國瑜今天召集黨團協商無奈表示，希望氣氛能夠融洽、大家友善一點，「可能是我最後一次主持朝野協商，因為我馬上就要被罷免了。」

韓國瑜下午召集黨團協商，研商發展觀光條例等多項法案，他在會議開始前先提到，無論協商結果如何，希望氣氛能夠融洽、大家友善一點，「這也可能是我最後一次主持朝野協商，因為我馬上就要被罷免了，請大家多多給個面子，氣氛很重要。」

柯建銘聽聞後笑說，自己跟韓國瑜是老同事，對方很有趣博君一笑，但是也不要一語成讖，「大家老兄弟開玩笑一下」，隨後則展開冗長發言，談及要重塑立法院新文化，希望以後不要再打架，民進黨團主張議事程序，協商後按照結論處理，沒有結論就充分發言。

談及發展觀光條例，柯建銘則指出，救國團成立於民國41年，屬於威權體制下的產物，過去叫做中國反共青年救國團，現在少了反共變成違法民宿，就是國民黨的附隨組織，「既然已經被判違憲，救國團必須繳出來」，歷史已經翻頁，威權時期也已經過去，只剩救國團還在頑強抵抗，非法營業轉做民宿經營，國家豈可放著不處理。

國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨團已經表明立場，沒有共識就結束討論，「以前從30年前講起，現在從民國40年講起，也差不多講完了」，感謝柯建銘還在立法院，新進立委能夠修煉人生品格，學習心境必須能夠抱元守一，「在不斷地忍耐中才能成長，給大家有一個磨練的機會。」

立法院在2015年三讀修正發展觀光條例，國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等特定對象住宿場所，必須在10年內向地方主管機關申請旅館業登記，該落日條款將在今年1月21日到期，國民黨立委陳雪生等人提案修法再延長5年，預計在明天院會完成三讀程序。

救國團 立法院 韓國瑜

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